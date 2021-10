Kanye West Akhirnya Punya Lagu Bersertifikasi Diamond

KANYE West telah mendapatkan sertifikasi Diamond pertamanya, setelah Stronger melampaui angka penjualan 10 juta, awal pekan ini.

Dirilis pada 2007 dari album ketiga West, Graduation, lagu tersebut mencapai tonggak sejarah 14 tahun kemudian.

Berbagi berita melalui Twitter, Def Jam Records mengatakan, “Stronger Kanye West sekarang bersertifikat DIAMOND @RIAA! Selamat untuk Yeezy dan seluruh tim.”

Awal tahun ini, terungkap hanya 58 lagu yang telah disertifikasi Diamond, yang merupakan penghargaan tertinggi Asosiasi Industri Rekaman Amerika dan bernilai setara dengan sepuluh plakat Platinum.

Old Town Road Lil Nas X adalah lagu tercepat yang pernah mendapatkan klasifikasi sementara lagu Justin Bieber (Baby, Sorry), Eminem (Not Afraid, Lose Yourself), Lady Gaga (Poker Face, Bad Romance), dan Drake (God's Plan) juga telah mencapai tonggak sejarah tersebut. (OL-1)