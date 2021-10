Raisa : Bugarku dari Olahraga dan Konsumsi Buah-buahan

PENYANYI Raisa Andriana, selain suaranya enak wajahnyapun enak dipandang. Untuk menjaga kebugaran tubuhnya dia mengaku rajin berolahraga, dan hobi memakan buah-buahan untuk menjaga kesehatan kulitnya.

"Semenjak pandemi kita semua mulai menyadari pentingnya makanan-makanan yang dikonsumsi, terutama dari sisi nutrisi,' ungkap Raisa dalam akun media sosialnya, Minggu (10/10).

Raisa yang menjadi brand ambassador Halofresh ini mengaku, mulai riset dan menyadari pentingnya makanan segar dan penuh nutrisi, penuh vitamin tersebut. Apalagi, Halofresh juga memberdayakan petani lokal sehingga jauh lebih empowering buat dirinya.

Raisa sangat menyukai memakan buah-buahan dan sayuran. Salah satu buah yang menjadi favorit dari penyanyi lagu "Could It Be" ini adalah pisang, apel dan lemon. "Aku paling suka apel, pisang, karena kalau sepanjang hari kadang-kadang lupa makan atau tiba-tiba merasa lemas makan pisang atau makan apel itu bisa naikin mood aku lagi. Tapi seperti warna baju ini, yang paling sering aku kosumsi adalah lemon," jelas Raisa.

Sebagai penyanyi yang menyukai olahraga, Raisa juga menyebut jika mengonsumsi buah-buahan akan membantunya untuk meningkatkan stamina. Sebagai informasi, Raisa mengaku saat ini sedang gemar berolahraga badminton atau bulutangkis.

"Sejak nonton olimpiade, aku lagi suka banget badminton dan aku rasa itu Indonesia banget, main badminton dari mulai di pinggir jalan sampai sekarang menyewa hall. Dan buah-buahan pasti bikin kita lebih sehat-lebih bertenaga dan segar saja. Karena kalau sebelum olahraga makan dulu atau habis olahraga langsung makan kita jadi lemas jadi ngantuk tapi kalau kita mengkonsumsi buah-buahan pasti kita akan jauh lebih segar dan sehat buat olahraga," ungkap Raisa. (OL-13)

