Lagu Kolaborasi BTS dan Coldplay Puncaki Billboard Hot 100

LAGU kolaborasi BTS dan asal Inggris Coldplay "My Universe" telah mencapai puncak di chart Billboard Hot 100 AS seperti yang diharapkan untuk minggu 9 Oktober. Menurut Billboard, ini adalah "kolaborasi pertama dengan dua grup utama mencapai No. 1” dalam sejarah Billboard.

Dengan prestasi yang sukses untuk semua orang, Coldplay turun ke media sosial untuk berbagi pesan hangat kepada semua orang yang yang mendukungya yaitu BTS dan fandom grup ARMY dan Coldplayers. Mereka menandatanganinya dengan tanda tangan mereka, "c, g, w, j & p," mewakili tim, vokalis Chris Martin, bassis Guy Berryman, drummer Will Champion, gitaris Jonny Buckland, dan direktur kreatif Phil Harvey.

Baca juga: Green Day Rilis Vinyl Edisi Terbatas

BTS membalas sentimen dengan pesan mereka sendiri, me-retweet pesan Coldplay. Mereka mengirimkan cinta dan selamat kepada Coldplay, ARMY, dan Coldplayers. Mereka memberi penghormatan kepada Coldplay dengan tanda tangan mereka sendiri "r, j, s, h, j, j, v" untuk RM, Jin, Suga, Hoseok (J-Hope), Jimin, Jungkook, dan V.

Menurut Billboard, "'My Universe' debut di No. 1 dengan 11,5 juta streaming di AS, 5,5 juta tayangan pemirsa radio, dan 127.000 unduhan terjual di minggu pertama." Itu adalah lagu terlaris minggu ini.

Selain itu, Billboard mengumumkan bahwa Coldplay dan BTS "My Universe" memetakan No. 1 di kedua tangga lagu Global juga untuk minggu 9 Oktober. (OL-6)