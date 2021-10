Travis Bakal Rilis Ulang 'The Invisible Band'

TRAVIS mengumumkan rincian acara demi menyambut ulang tahun ke-20 album klasik mereka 'The Invisible Band’. Album tahun 2001 ini akan diterbitkan kembali dalam bentuk CD dan vinyl pada 3 Desember 2021 melalui Craft Recordings.

Ini akan menampilkan versi remaster dari album asli bersama dengan disket baru yang berisikan rekaman pertunjukan langsung, demo yang langka dan belum pernah dirilis sebelumnya.

Berbicara tentang penerbitan ulang, vokalis band tersebut, Fran Healy berkata, “'The Invisible Band' telah berusia 20 tahun!! Saya sudah lama tidak mendengarkan seluruh lagu di dalam album tersebut. Ini adalah karya yang menakjubkan berisikan single besar seperti 'Sing' dan 'Flowers in the Window' hingga 'Afterglow' dan 'Last Train'.”

Tahun depan, Travis akan melakukan tur Inggris untuk merayakan 20 tahun 'The Invisible Band'. Acara akan berlangsung pada Mei 2022, termasuk pertunjukan di kota London di The Roundhouse.

Berikut tanggalan selengkapnya:

Mei 2022

10 – Cambridge, Corn Exchange

11 – Leeds, O2 Academy

12 – Bath, Forum

14 – Stoke, Victoria Hall

15 – Birmingham, Symphony Hall

17 – Manchester, Albert Hall

18 – Bournemouth, O2 Academy

20 – London, Roundhouse

21 – Newcastle, O2 City Hall

22 – Glasgow, Royal Concert Hall

Awal tahun ini, Travis merilis kembali album debut mereka ‘Good Feeling’ yang sebelumnya terbit pada 1997. Terakhir Travis merilis album studio pada tahun 2020 dengan judul album '10 Songs'.