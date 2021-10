Kylie Minogue akan Rilis Ulang Fever di Peringatan 20 Tahun Album Itu

PENYANYI Australia Kylie Minogue dinobatkan sebagai Duta Hari Album Day 2021 dan dia mengonfirmasi akan merilis ulang album Fever untuk menandai ulang tahun ke-20 album tersebut.

Ikon pop, yang merilis album terbarunya, Disco, tahun lalu adalah satu dari lima perempuan yang dipilih untuk menjadi duta Hari Album bersama Laura Mvula, Ray BLK, Joy Crookes, dan Sharleen Spiteri.

Berlangsung pada 16 Oktober dan dipersembahkan bersama dengan BBC Sounds dan Bowers & Wilkins, tema Hari Album tahun ini adalah merayakan perempuan di dunia musik.

Minogue mengatakan, “Saya sangat bangga menjadi bagian dari Hari Album bersama artis perempuan yang luar biasa dan inspiratif!”

Pelantun lagu Can't Get You Out Of My Head itu juga akan merayakan ulang tahun ke-20 album studio klasik kedelapannya, Fever, yang dirilis pada 1 Oktober 2001.

Rilisan edisi terbatas akan dirilis pada vinyl putih, termasuk cetakan unik; edisi baru juga akan tersedia pada kaset bening daur ulang.

Format vinyl perak dan berbagai merchandise Fever juga akan tersedia secara eksklusif dari laman daring resmi Minogue.

Penerbitan ulang Fever akan tersedia pada 15 Oktober di Inggris dan Australia, dan di seluruh dunia pada 19 November.

Setelah dirilis, Fever menduduki puncak tangga lagu di Australia, Austria, Jerman, Irlandia, dan Inggris, serta dinobatkan sebagai Album Internasional Terbaik di BRIT Awards 2002.

Album itu juga mencapai sukses besar di Amerika Serikat (AS), dengan mencapai posisi ketiga di tangga lagu Billboard

Album itu kemudian memenangkan 5 platinum di Inggris dan 7 platinum di Australia. (OL-1)