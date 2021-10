Gaet Minat Penonton Muda, Coldplay Siap Rilis Lagu Kolaborasi dengan Selena Gomez

SIAP untuk dirilis dalam waktu dekat, single yang disebut Let Someone Go dan mengikuti kolaborasi mereka yang menduduki puncak tangga lagu dengan sensasi remaja Korea BTS berjudul My Universe. Coldplay telah merekam lagu baru dengan penyanyi Selena Gomez dalam upaya untuk menjangkau basis penggemar yang lebih muda, telah dilaporkan.

Band yang terdiri dari Chris Martin, 44, Guy Berryman, 43, Will Champion, 43, dan Jonny Buckland, 44 tersebut akan merilis album mendatang mereka Music of the Spheres pada 15 Oktober, dan single baru diduga akan ditampilkan dalam proyek tersebut.

Baca juga: Marvel Disebut Berencana Bangkitkan Serial Daredevil

Sebuah sumber mengatakan kepada The Sun: 'Chris selalu menjadi penggemar berat Selena dan itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan bahwa dia akhirnya bernyanyi di rekaman Coldplay.'

Mereka melanjutkan dengan mengklaim bahwa pelantun Paradise menulis single khusus untuk mantan bintang Disney Channel, dan mereka memiliki 'pertunjukan langsung khusus' yang dijadwalkan.

"Dia menulis balada yang indah untuknya yang mereka rekam bersama pada bulan April.

Dia sangat populer di kalangan anak muda sehingga grup ini berharap kolaborasi seperti ini akan membantu mempertahankan generasi berikutnya dari penggemar grup.'

Dan Chris memastikan seluruh album akan berlatar di planet fiksi. Pelantun itu juga mengungkapkan bahwa rekaman yang akan datang bisa menjadi salah satu yang terakhir dirilis Coldplay, karena menurutnya band ini tidak punya banyak waktu tersisa sebelum mereka 'berhenti membuat album'.

"Saya tahu berapa banyak album yang tersisa sebagai sebuah band dan itu tidak banyak sebelum kami akan berhenti membuat album, saya pikir." tandasnya.

Perwakilan Coldplay dan Selena Gomez telah dihubungi untuk dimintai komentar oleh MailOnline. (OL-6)