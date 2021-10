Ellen Pompeo Mengaku Pernah Bertengkar dengan Denzel Washington di Set Grey's Anatomy

AKTRIS Grey's Anatomy Ellen Pompeo berbicara tentang pertengkaran sengit yang dia alami dengan Denzel Washington di lokasi syuting serial tersebut.

Pompeo, yang telah membintangi serial itu sejak 2005, mengingat perselisihannya dengan Washington di podcast pribadinya, Tell Me With Ellen Pompeo.

Episode yang dimaksud adalah The Sound Of Silence, yang hadir di Season 12 Grey's Anatony, dengan Washington hadir sebagai sutradara.

Baca juga: Anupam Tripathi Sukses Curi Perhatian Lewat Squid Game

Perselisihan itu terjadi setelah Washington mempermasalahkan Pompeo yang mengimprovisasi dialog dalam adegan yang sangat emosional.

“Lihat saya ketika Anda meminta maaf – lihat saya!’” kata Pompeo kepada lawan main prianya.

"Itu tidak ada dalam dialog dan Denzel memukul pantatku," kenangnya.

Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Washington langsung masuk dan berkata: “Saya sutradaranya. Jangan katakan padanya apa yang harus dilakukan. ”

Pompeo saat di podcast mengatakan Washington “tidak tahu apa-apa tentang mengarahkan TV”.

"Dengar, bajingan, ini pertunjukan saya. Ini adalah set saya. Siapa yang Anda katakan? Anda bahkan hampir tidak tahu di mana kamar mandinya,” katanya. (OL-1)