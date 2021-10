Coldplay-BTS Rilis Dokumenter 'Inside My Universe' dan Versi Baru 'My Universe'

COLDPLAY dan BTS membagikan film dokumenter baru mereka Inside My Universe, hal di balik layar pembuatan single terbaru mereka 'My Universe'.

Film berdurasi 13 menit ini menampilkan kedua band yang sedang berada di studio di Korea, Coldplay pun menjelaskan proses kolaborasi dimulai.

"Sekitar 18 bulan yang lalu saya mendapat pesan dari seseorang, mereka berkata, 'BTS ingin membuat lagu dengan Anda' dan saya berkata, 'Bagaimana itu akan berhasil?'," kata vokalis Coldplay Chris Martin.

“Saya tidak mengerti bagaimana itu bisa terjadi,” imbuhnya.

Hingga seorang temannya menyebut suata kata 'My Universe' dan Chris menyebut itu bisa menjadi judul yang keren. Ia pun lantas mengajak rekan-rekannya untuk mewujudkan kolaborasi dengan BTS.

Coldplay dan BTS pun membagikan versi baru dari single mereka termasuk rework akustik dan remix.

Baru-baru ini, Coldplay menampilkan 'My Universe' di New York leg Global Citizen Live selama akhir pekan. Sementara BTS hadir tidak secara fisik, melainkan melalui tampilan hologram dan Chris Martin menyanyikan dalam bahasa Inggris dan Korea.

'My Universe' dirilis Jumat (24/9) dan diangkat dari album Coldplay 'Music Of The Spheres'. Berbicara kepada Zane Lowe dari Apple Music, Martin mengatakan senang bisa bekerja sama dengan BTS.

“Jadi, saya sangat berterima kasih atas lagu itu, berterima kasih kepada orang yang menginspirasi lagu itu, dan berterima kasih kepada orang-orang yang menyanyikannya bersama kami,” ungkapnya.

Mengulas single, NME memberikannya empat bintang dan menggambarkannya sebagai "ode surgawi untuk persatuan, harapan, dan kekuatan cinta".(OL-5)