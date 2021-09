Tom Hiddleston Akui Berkencan dengan Zawe Ashton

BINTANG serial Loki Tom Hiddleston mengonfirmasi dirinya menjalin hubungan dengan aktris Zawe Ashton, setelah pasangan itu menghadiri Tony Awards 2021 bersama.

Kedua aktor itu pertama kali dikaitkan pada 2019 setelah mereka membintangi drama Betrayal dan sejak itu mereka terlihat bersama. Akhir pekan lalu, keduanya bersama resmi memberi tahu publik mengenai hubungan mereka untuk pertama kalinya.

Di Tony Awards, Minggu (26/9), Hiddleston dan Ashton difoto di karpet merah di New York City, bersama aktor Daredevil dan lawan mainnya dalam Betrayal Charlie Cox. Mereka kemudian berpose untuk jepretan lagi di dalam upacara sebagai pasangan.

Hiddleston telah dinominasikan untuk Penampilan Terbaik untuk Aktor dalam Peran Utama dalam Drama di penghargaan teater tahunan, untuk perannya dalam Betrayal, tetapi penghargaan tersebut akhirnya jatuh ke tangan Andrew Burnap untuk penampilannya di The Inheritance.

Hiddleston, sebelumnya, telah menjalin hubungan asmara dengan penyanyi Taylor Swift dan aktris Susannah Fielding.

Ashton dikenal karena perannya sebagai Violet 'Vod' Nordstrom dalam komedi Channel 4 Fresh Meat dan sebagai Katherine dalam Not Safe For Work, sementara dia juga membintangi Doctor Who, The Handmaid's Tale dan Velvet Buzzsaw.

Dia juga berperan dalam film Marvel mendatang The Marvels, sebuah langkah yang akan membuatnya bergabung dengan Hiddleston di MCU.

Telah dilaporkan bahwa Ashton akan berperan sebagai penjahat di The Marvels, meskipun secara pasti belum dikonfirmasi.siapa karakternya. (OL-1)