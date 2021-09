Film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas Tampil di TIFF 2021

FILM karya Edwin yang berjudul Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas atau Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash menjadi satu-satunya film yang mewakili Indonesia di Festival Film Internasional Tokyo (TIFF) 2021.

Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas akan tayang di seksi World Focus ,yang jadi pemutaran perdana film itu di Negeri Sakura.

World Focus menyajikan karya-karya terbaru dari negara-negara lain yang belum pernah dirilis di Jepang, juga memutar film Spanyol, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan lewat kolaborasi dengan Festival Film Latin Beat.

Detail pemutaran film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas di Festival Film Tokyo akan diumumkan pada awal Oktober.

Film yang diadaptasi dari novel Eka Kurniawan itu dibintangi Marthino Lio (berperan sebagai Ajo Kawir), Ladya Cheryl (Iteung), Reza Rahadian (Budi Baik), Ratu Felisha (Jelita), dan Sal Priadi (Tokek).

Bercerita tentang Ajo Kawir, seorang jagoan yang tidak takut mati. Hasratnya yang besar untuk bertarung didorong oleh sebuah rahasia, ia impoten.

Ketika berhadapan dengan seorang petarung perempuan tangguh bernama Iteung, Ajo babak belur hingga jungkir balik, dia jatuh cinta.

Pada Agustus 2021, film Edwin berhasil membawa pulang Golden Leopard, hadiah utama dari sesi kompetisi internasional (Concorso Internazionale) yang diadakan Locarno International Film Festival 2021.

Edwin merupakan orang Indonesia pertama yang memenangkan Golden Leopard, penghargaan tertinggi yang pernah dimenangkan sutradara kaliber dunia seperti Stanley Kubrick, Mike Leigh, Jafar Panahi, dan Jim Jarmusch.

Selain itu, dalam lima tahun terakhir, baru kali ini film panjang Indonesia memenangkan hadiah utama di festival bergengsi Eropa. (Ant/OL-1)