V Jadi Inspirasi Ilustrator Jepang Shoko Nakagawa

PERSONEL BTS V selalu menarik perhatian bagi yang ingin menggambar atau memahatnya. Wajahnya telah digunakan dalam seni yang dipamerkan di museum dan pameran seni di seluruh dunia.

Shoko Nakagawa, seorang ilustrator, aktor, dan penyanyi Jepang, mengunggah video yang menampilkan dirinya menggambar V.

Banyak artis yang mengatakan V adalah inspirasi mereka karena fitur-fiturnya yang sempurna.

Baru-baru ini, saluran patung Korea, "One Touch," membagikan patung V mereka. Pematung berbicara dan memuji V selama videonya:

"Kepribadiannya sebagus wajahnya. Setiap kali aku melihatnya aku tersenyum. Untuk mengetahui ada pria dengan wajah polos seperti itu, aku iri."

Dia menjelaskan lebih lanjut tentang proses karya seninya dan betapa sulitnya seniman memahat karena rasionya yang sempurna:

"Saat mencari gambar untuk memahat V, saya asyik mengapresiasinya. Ada orang yang termasuk dalam kategori tampan bukan tipe wajah. Ini tipe yang paling menantang bagi saya untuk bekerja dengan satu warna. Seperti itu. seseorang mendekati Rasio Emas. Memiliki ciri khas bentuk dan warna yang khas. Tipe ini adalah yang paling sulit bahkan untukku."

Bukan kali ini saja seorang seniman mengaku tidak mudah menggambar atau memahat Taehyung.

Seorang seniman grafiti Lee Jongbae yang dikenal sebagai "STAZ," mengunggah gambar V di Instagram dengan judul, "Orang yang tampan sulit untuk digambar."

Segala sesuatu tentang Taehyung sangat menginspirasi. Set panggung Inner Child-nya, yang ia bantu buat, menghadirkan inspirasi bagi artis terkenal, Oh Yeseul, yang membagikan foto-foto lukisan mural untuk pertunjukan Inner Child di Instagram-nya. (OL-1)