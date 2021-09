TWICE Bakal Tampil Perdana di The Tonight Show

TWICE akan tampil di “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” untuk pertama kalinya. Pada 22 September, acara bincang-bincang larut malam AS yang terkenal merilis klip video TWICE yang mengumumkan bahwa mereka akan muncul di programnya minggu depan.

Baca juga: Keep On Moving, Lagu Kolaborasi Whisnu Santika dan Souljah, Semangati Warga di Tengah Pandemi

TWICE akan menampilkan single berbahasa Inggris pertama mereka “The Feels” pada 1 Oktober, hari yang sama dengan single yang dijadwalkan rilis pada pukul 1 siang. KST (tengah malam ET).

“The Feels” merupakan single berbahasa Inggris pertama yang dirilis sejak debut pertamanya pada 2015 lalu. Pada kesempatan ini TWICE menunjukan bukti bahwa TWICE bisa menembus industri musik Amerika. Penampilan TWICE pun banyak ditunggu-tunggu oleh penggemar di seluruh dunia. (OL-6)