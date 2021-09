Keep On Moving, Lagu Kolaborasi Whisnu Santika dan Souljah, Semangati Warga di Tengah Pandemi

WHISNU Santika berkolaborasi dengan band aliran musik

Jamaika ternama di Tanah Air, Souljah. Mereka merilis lagu Keep On Moving sebagai lagu penyemangat masyarakat Indonesia di tengah pandemi.

Lagu kolaborasi itu sudah dapat didengarkan di semua Digital

Streaming Platform (DSP) mulai hari ini.



Whisnu Santika, seniman yang menekuni disjoki dan produser musik Indonesia, itu, menyatakan situasi pandemi banyak memberikan

dampak negatif ke semua orang, di kalangan apapun.

Lagu Keep On Moving diinisiasi sebagai lagu dengan warna baru yang dapat membangkitkan gairah dan semangat masyarakat agar terlepas dari belenggu problematika kehidupan. Mereka diharapkan bisa mengungkapkan rasa syukur atas keadaan yang diterima.

Whisnu adalah produser musik di Indonesia yang secara kreatif menciptakan warna dari berbagai kejutan #MusikTanpaBatas. Terlihat dari kiprahnya di belantika musik Indonesia. Lagu-lagu yang dirilisnya mampu menyedot perhatian 1.3 juta penonton di platform YouTube

channel Whisnu Santika. Sebanyak hampir 700.000 pendengarnya mengikuti di platform Soundcloud- nya.

Pria itu tampil, mulai dari lagu ciptaannya sendiri, hingga berbagai lagu remix yang diramu olehnya. Ia juga tetap berfokus pada platform Spotify yang mencatatkan lebih dari 15.000 kali didengar oleh

masyarakat Indonesia setiap bulannya.

"Salah satu tujuan saya bermusik adalah untuk menghadirkan musik yang dekat dengan masyarakat. Harapan saya dengan musik ini dapat memberikan semangat kepada masyarakat Indonesia yang mendengarkan, juga tentunya komunitas BraddaSouljah. Kolaborasi saya bersama salah

satu band ternama di Indonesia, Souljah, sarat dengan makna dan arti kehidupan mendalam serta perjuangan dalam masalah hidup di situasi sulit seperti pandemi saat ini. Lagu baru kami yang berjudul ‘Keep On Moving’ ini diinisiasi sebagai upaya dalam menghibur dan memberikan

semangat dan kekuatan untuk mencari jawaban dari segala permasalahan yang dihadapi," paparnya.

“Rise from the death tho the sun, feel the blessing flow, now it’s your time to shine..” Lirik-lirik pada lagu Keep On Moving ini

memiliki arti mendalam yang direpresentasikan melalui lantunan irama

Dancehall, sejalur dengan konsep ‘Memanusiakan Manusia’ yang terinspirasi dari sosok panutan Whisnu Santika, yaitu Gus Dur.

Melalui lagu ini, diharapkan masyarakat Indonesia yang mendengarkan dapat menemukan semangat juang di masa yang penuh dengan tantangan dan mulai mencari solusi terbaik guna melangsungkan hidup untuk lebih sejahtera.

Sementara Benjamin, personel Bank Souljah mengakui ini kali pertama bagi Souljah mencoba untuk mengadopsi musik dengan warna lain.

"Kemiripan aliran musik yang kami bawakan dan kesamaan visi yang kami miliki dengan Whisnu Santika untuk ‘Memanusiakan Manusia’ melalui musik, menginisiasi kami untuk berkolaborasi khusus sebagai lagu pengiring kebahagiaan dan semangat untuk masyarakat Indonesia,

khususnya pendengar Whisnu Santika dan tentunya para Bradda Souljah. Kami berharap dengan hadirnya lagu Keep On Moving ini, masyarakat Indonesia dapat termotivasi dan mempercayai bahwa di setiap permasalahan hidup, pasti ada jalan terbaik sebagai solusinya,

tentunya bersama lagu yang kami ciptakan ini. Enjoy!” tandas Benjamin. (N-2)