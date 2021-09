Kolaborasi Authencity-The Upstairs Hadirkan Kompetisi Desain Bertajuk Memori Rasa

AUTHENCITY merupakan wadah komunikasi kreasi anak muda yang kental dengan musik dan karya inovasi kreatif. Hadir di tengah anak muda Indonesia sejak tahun 2017, Authenticity banyak menelurkan karya, baik secara offline maupun secara online, dari mini konser sampai dengan karya kolaborasi kreatif komunitas dan ilustrator papan atas Indonesia.

Ragam suguhan Authenticity yang dominan berbalut musik, telah menjadi ciri khas yang melekat. Authenticity menyuguhkan panggung bagi musik-musik indie dan lokal untuk terus tumbuh dan berkembang. Tak hanya itu, berbagai komunitas kreatif anak-anak muda juga dilibatkan dalam kolaborasi apik.

Authenticity kerap menjaga interaksi dan kedekatannya dengan anak muda kreatif melalui berbagai platform media sosial seperti Authenticity Fest: (offline music festival), Authentic Moment (intimate music concert), Authenticty Space (intimate music concert located in hidden gem), Authenticity Journal (documenter industri kreatif), Authenticity In sessions (kolaborasi 2 musisi lintas generasi), Podcast Naikclas (Podcast Hosted by Soleh Solihun bersama musisi dan pelaku industri kreatif) dan Authenticity From Home (streaming music concert).

Di awal pandemi pada 2020 lalu, konsistensi dalam mengembangkan dunia musik di Indonesia tetap dilakukan Authenticity dengan menggelar Authenticity From Home - ‘Konser dari Rumah’ untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menekan laju penyebaran Covid-19 dan dis aat yang sama tetap memberikan hiburan-hiburan berkelas bagi para penggemarnya. Tahun ini, Authenticity meluncurkan kampanye media digital bertemakan ‘Memori Rasa’ , yang ingin mengajak audiens mengingat kembali tentang memori rasa otentik yang tidak berubah dari waktu ke waktu.

Melalui pendekatan visual kreatif, amplifikasi Brand Campaign Authenticity “Memori Rasa” dikemas dalam kompetisi ilustrasi desain. Kompetisi yang terbuka untuk umum dan dapat diikuti oleh semua kalangan ini bergulir selama satu bulan, mulai 22 September hingga 22 Oktober 2021. Program kompetisi turut berkolaborasi dengan beberapa insan kreatif anak negeri, salah satunya band lokal, The Upstairs,

“Selaras dengan persona Authenticity, kami mengajak The Upstairs untuk menyampaikan pesan ‘Memori Rasa’ melalui lagu lawasnya yang populer di era tahun 2000-an, harapannya audiens akan lebih mudah menerima dan memahami maknanya” papar Rey, Authenticity Brand Representative.

Selain melalui lagu, Jimi Multazam, vokalis The Upstairs turut dilibatkan langsung dalam penjurian desain karya kreatif.

“Berkarya bareng Authenticity sudah cukup lama, baru saja kami diundang dalam program ‘Podcast Naikclas’ dan membawakan salah satu lagu populer di awal tahun 2000an ‘Matraman’ dalam versi akustik untuk pertama kalinya. Senang sekali, ternyata antusiasme audiens bagus banget. Mungkin karena pandemi orang jadi suka teringat masa lalu ya. Ketika Authenticity mengajak kolaborasi karya untuk kesekian kalinya, saya excited sekali. Rasanya pas dengan momen dan kondisi saat ini. Saya harap audiens yang dulu dan sekarang bisa merasakan memori rasa dan kembali bernostalgia di masa awal tahun 2000an," kata Jimi.

Selanjutnya, hasil kurasi desain terpilih akan dijadikan sampul lagu “Matraman” di Spotify The Upstairs dan diproduksi dalam tiga jenis merchandise Authenticity ; tin pack, t-shirt dan sepatu. Dalam proses produksi, Authenticity menggandeng @beazt.id, yakni salah satu produsen ritel lokal Indonesia, dengan karya kreatifnya yang cukup dikenal di kalangan muda. Authenticity juga menyediakan hadiah uang tunai puluhan juta rupiah bagi pemenang sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku industri kreatif dalam negeri. (RO/OL-7)