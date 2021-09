Agen Rahasia James Bond Berkolaborasi dengan Adidas

BAGI penggemar film action, film yang menampilkan agen rahasia James Bond 007 adalah salah satu film yang ditunggu-tunggu. 'No Time To Die' yang trailer telah lama tayang di Youtube membuat penggemarnya kian penasaran.

Terlebih lagi 'No Time To Die' disebuat film terbaru James Bond namun sekaligus penampilan terakhir aktor Daniel Craig yang memerankan agen 007.

Beberapa pekan jelang penayangannya, film yang disutradarai Cary Joji Fukunaga semakin ramai diperbincangkan.

Sebagaimana dilansir Digital Spy, Sabtu (18/9) lalu, film ke-25 James Bond memiliki durari panjang yakni 163 menit atau 2 jam 43 menit secara keseluruhan. Bahkan durasi tersebut telah memecahkan rekor dari film-film sebelum antara lain Skyfall, Casino Royale, dan Spectre.

Di laman Instagram resmi 007, No Time To Die akan tayang di bioskop pada 30 September 2021. Bahkan di beberapa negara, tiketnya sudah bisa di-booking.

No Time to Die akan mengisahkan sosok James Bond yang harus kembali beraksi setelah mengetahui sebuah rencana jahat dari tokoh bernama Lyutsifer Safin yang menculik seorang ilmuwan.

Jelang penayangannya, sebuah perusahaan sepatu pun turut merilis sepatu yang berkaitan dengan film No Time to Die.

Adidas Rilis Adidas x 007

Pekan ini perusahaan sepatu Adidas merilis kolaborasi Adidas x 007 menjelang peluncuran film James Bond ke-25. Film No Time To Die akan ditayangkan perdana di Royal Albert Hall, London, Inggris pada 28 September 2021.

Selanjutnya No Time To Die akan tayang di sejumlah bioskop di Inggris pada 30 September 2021, sedangkan tayang di bioskop-bioskop, Amerika Serikat pada 8 Oktober 2021.

Kolaborasi Adidas dan James Bond mempertemukan ikon film modern dan ikon sepatu kontemporer dalam rangka peluncuran film James Bond ke-25 melalui koleksi sepatu adidas UltraBoos. Semua produk ini terinspirasi dari agen rahasia 007.

Produk pertama yang diluncurkan kolaborasi ini adalah UltraBoost DNA White Tuxed. Sepatu edisi terbatas yang mengangkat salah satu elemen dari gaya James Bond.

Desain terbaru sepatu ini memakai warna dasar putih dengan motif khas James Bond pada bagian bilah sepatu di bawah tali (tongue). Logo ikonis 007 juga melengkapi desain sepatu ini sehingga menghasilkan nuansa elegan dan minimalis, seperti gaya agen rahasia yang paling flamboyan di dunia tersebut.

Koleksi sepatu terbaru ini juga termasuk:

•Adidas UltraBoost20 Black Tuxedo: Mengangkat gaya tuksedo legendaris James Bond yang berwarna hitam. Terinspirasi dari aksi seru pada film No Time To Die, sepatu lari ini memiliki bantalan responsif, dan menampilkan ilustrasi dari sebuah adegan di Kuba pada bagian lapisan sol sepatu.

•Adidas UltraBoost 20 Q Branch: Sepatu ini mengapresiasi Q Branch sebagai tempat asal wearable tech dengan menghadirkan saku tersembunyi di dalam lubang tali sepatu.

•Adidas UltraBoost 20 No Time To Die Villain - Film No Time To Die akan dirilis di Indonesia pada 6 Oktober 2021: Terinspirasi dari musuh terbaru James Bond, Safin, Desain sepatu ini terlihat seperti semen bertekstur kasar.

Tampilan lubang tali sepatu juga menyerupai topeng porselen yang dikenakan Safin, sementara, lapisan sol sepatu menampilkan detail grafis dari bungkernya.

Desain-desain terbaru ini dilengkapi fitur andalan dari koleksi adidas UltraBoost. Sol tengah Boost™ pada setiap sepatu menghasilkan energy return terbaik. Terbuat dari material granular solid yang disebut "TPU", Boost™ memberikan energy return yang luar biasa pada setiap langkah, serta bantalan dan daya tahan terbaik dalam seluruh kondisi.

Mulai 24 September, koleksi Adidas x 007 akan tersedia di adidas.co.id dan beberapa mitra ritel. Film No Time To Die akan dirilis di Indonesia pada 30 September 2021. (RO/OL-09)