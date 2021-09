Black Album Milik Metallica Kembali Ke Top 10 Billboard Setelah 29 Tahun

ALBUM berjudul Metallica terakhir kali berada di 10 besar Billboard pada Agustus 1992 dan sempat menghabiskan empat pekan di urutan pertama.

Menurut Billboard, album yang lebih dikenal sebagai Black Album itu terjual sebanyak 37.000 unit album dalam pekan yang berakhir pada 16 September untuk mendarat di posisi No 9 di tangga lagu Billboard 200.

Ini menandai pertama kalinya dalam 29 tahun album itu menembus 10 besar tangga lagu Amerika Serikat (AS) setelah penerbitan ulang album itu di ulang tahunnya ke-30, 10 September lalu.

Baca juga: BTS Berpidato di Sidang Majelis Umum PBB, Ini Pesannya

Dari 37.000 unit album yang diperoleh pada pekan ini, penjualan album terdiri dari 29.000 (naik 1.365%), unit SEA terdiri hampir 7.000 (naik 34%, setara dengan 9,17 juta aliran on-demand dari trek set) dan unit TEA terdiri dari 1.000 (naik 101%).

Semua versi album, lama dan baru, digabungkan untuk tujuan pelacakan dan pembuatan bagan.

The Black Album adalah salah satu rekaman yang paling sukses secara komersial dan diakui secara kritis sepanjang masa. Rilisnya pada 1991 tidak hanya memberi Metallica album No 1 pertama mereka di tidak kurang dari 10 negara, termasuk empat minggu berturut-turut di No. 1 di AS.

Serangkaian single yang ada di album itu, Enter Sandman, The Unforgiven, Nothing Else Matters, Wherever I May Roam, dan Sad But True memicu kebangkitan band ini menjadi headliner stadion, radio dan MTV.

Penerimaan album dari pers juga sama, membangun selama bertahun-tahun dari 10 besar jajak pendapat kritikus nasional Village Voice Pazz & Jop 1991 hingga menjadi kehadiran konstan seperti 500 Album Terbaik Sepanjang Masa dari Rolling Stone.

Pengaruh dan relevansi album terus berkembang — sebagaimana dibuktikan oleh satu fakta yang tidak terbantahkan: The Black Album tetap tidak tertandingi sebagai album terlaris dalam sejarah Nielsen SoundScan, mengalahkan setiap rilis di setiap genre selama 30 tahun terakhir.

Untuk memperingati hari jadinya yang ke-30, Black Album pemenang Grammy, 16 kali-platinum-bersertifikat menerima rilis ulang definitif melalui Blackened Recordings milik band itu sendiri.

LP self-titled METALLICA pada tahun 2014 menjadi album pertama yang terjual 16 juta kopi sejak Nielsen SoundScan mulai melacak penjualan pada tahun 1991."Metallica" adalah yang pertama dari empat kolaborasi dengan produser Bob Rock, dengan siapa band bentrok sepanjang rekaman disk.METALLICA menampilkan The Black Album secara keseluruhan di sejumlah festival Eropa pada 2012. (OL-1)