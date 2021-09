Phil Collins Sebut Genesis tidak Akan Ada Selepas 2021

PHIL Collins bersikeras Genesis akan tidak ada lagi setelah 16 Desember, ketika legenda musik Inggris itu memainkan pertunjukan tur terakhir mereka The Last Domino di Boston, Amerika Serikat.

Diwawancarai dalam edisi November Mojo, Collins, 70, ditanya apakah ketiganya dapat memperpanjang tur mereka saat ini hingga 2022.

"Tur Inggris dan Amerika ini, itu sudah cukup bagi saya," jawabnya.

Baca juga: Mamamoo Gelar Pesta di Hotel untuk Video Klip Mumumumuch

Ditanya oleh penulis Tom Doyle apakah dia secara resmi menghapus tanda tanya dari judul tur, Collins menjawab, “Ya. Tanda tanya adalah ide Tony Banks.”

Bagiannya Banks tampaknya terbuka untuk beropsi memperpanjang hidup band.

“Saya pikir itu sedikit tergantung bagaimana kelanjutannya,” kata kibordis itu kepada Mojo. “Bagaimana Phil menghadapi itu semua. Bagaimana penonton menerimanya, dan bagaimana perasaan kita semua tentangnya, sungguh.”

Diwawancarai di BBC Breakfast News minggu lalu, Collins berbicara terus terang tentang kesehatannya yang memburuk, mengungkapkan bahwa dia “hampir tidak bisa memegang stik drum.”

The Last Domino tur ini akan menampilkan mayoritas materi dari era Peter Gabriel, yang membentang sejauh Selling England By The Pound keluaran1973, serta materi dari The Lamb Lies Down On Broadway keluaran 1974 dan Wind & Wuthering keluaran 1976.

Ketiganya akan merilis koleksi baru, The Last Domino sebagai empat LP/CD ganda pada 17 September, menampilkan foto langka yang tidak terlihat dari arsip mereka dan foto latihan tur. Saat ini tiket sudah bisa dipesan dari sekarang.

“Ini adalah dunia musik yang berbeda di luar sana,” kata gitaris Mike Rutherford kepada Mojo. “Ini sangat asing bagi saya. Kami menangkap waktu yang bagus.” (OL-1)