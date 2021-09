Satisfaith Rilis Album Lost in the Beat

BAND asal Yogyakarta Satisfaith merilis album perdana mereka yang berjudul Lost in the Beat.

Meski terbilang baru di industri musik indie, band beraliran Pop-EDM yang beranggotakan Widya sebagai vokalis, Odid (gitaris), dan Aninsesa (Controller dan Synthesizer) sudah memiliki prestasi dengan tampil sebagai salah satu dari 24 finalis dari ratusan peserta band lainnya dalam sebuah kompetisi musik, dan mendapat komentar positif dari para juri yang terdiri dari Stevie Item, Iwa K, Cella, Ray Prasetya, dan Gugun Blues Shelter.

Satisfaith menghadirkan 10 lagu dalam album Lost in the Beat. Di album ini, Satisfaith menggandeng Fikri dari The Aline sebagai Eksekutif Produser.

Baca juga: Lagu Terbaru Jay B akan Hadirkan Whee In Mamamoo

Mereka memilih lagu For a Sec untuk dijadikan video clip pertama yang digarap rumah produksi Svakarya Collective.

Kehadiran Satisfaith dapat dikatakan membawa suasana baru bagi industri musik Indonesia. Harmonisasi dari electronic sound dan gitar membuat suatu karakteristik musik yang unik pada tiap track-nya.

Sentuhan berbagai genre EDM seperti house, trance, hip-hop, rnb hingga dubstep, serta lirik dan tema yang diambil dari realita sehari-hari, menjadikan Satisfaith terdengar fresh bagi para penikmat musik.

Perpaduan musik yang mampu membuat adrenalin meningkat, membuat pendengar mengikuti ritme musiknya dalam situasi apapun, termasuk dalam suasana party. (RO/OL-1)