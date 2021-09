Di Usia 91 Tahun, Clint Eastwood Kembali Berakting

DI usia 91 tahun, Clint Eastwood tidak hanya berperan sebagai sutradara namun juga kembali berakting di film western terbaru, yang berjudul Cry Macho.

Aktor legendaris itu memang tidak memperlihatkan rencana pensiun dan kali ini tampil sebagai seorang mantan juara rodeo yang diberi sebuah tugas pamungkas.

Karakter yang diperankan Eastwood, Mike Milo, diharuskan melakukan perjalanan ke Meksiko untuk menjemput putra mantan bosnya, Rafo, dan mengajarinya cara mengunggang kuda.

"Ide film ini telah muncul sekitar 40 tahun lalu," kenang Eastwood.

"Kala itu saya masih terlalu muda untuk peran itu dan mengatakan saya akan menyutradarainya dan meminta agar Robert Mitchum membintanginya," lanjutnya,

Namun, setelah kariernya mencapai tujuh dekade, Eastwood memutuskan untuk tampil sebagai karakter utama di film itu, bekerja sama dengan sahabatnya Tim Moore.

"Semua orang suka melihat Clint mengenakan topi koboi dan naik kuda," ujar Moore.

"Dia sudah tidak naik kuda sejak Unforgiven," imbuhnya mengacu pada film yang memenangkan Piala Oscar pada 1992.

"Di hari pertama syuting adegan dia naik kuda, semua kru kegirangan. Itu adalah momen yang spesial," ungkap Moore.

Eastwood, yang telah memenangkan beberapa Piala Oscar, lahir pada 1930. Dia mulai menarik perhatian dunia lewat perannya di film Western, A Fistful of Dollars, For a Few Dollars More, dan The Good, the Bad, and the Ugly.

Dia mulai menjadi sutradara pada 1971 lewat Play Misty for Me dan meraih sukses. Eastwood mengatakan dia bertekad untuk terus bekerja selama menemukan film yang meaksanya untuk mempelajari hal baru.

Meski menyatakan pensiun dari berakting pada 2008 selepas film Gran Torino, Eastwood kembali ke depan kamera, empat tahun kemudian lewat Trouble with the Curve, dan lagi pada 2018 lewat The Mule. (AFP/OL-1)