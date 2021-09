Ahn Jae Hyun Dapat Acara Variety Pribadi

AHN Jae Hyun akan kembali ke variety show dengan program barunya sendiri!

Pada Rabu (15/9), tvN mengumumkan peluncuran program variety berdurasi lima menit berjudul Athletic Genius Ahn Jae Hyun

Program ini akan berkisah seputar dunia olahraga oleh karena itu Ahn Jae Hyun nantinya akan bertemu banyak orang di berbagai bidang olahraga untuk belajar dan menemukan potensi atau bakat tersembunyi untuk menjadi atlet super.

Baca juga: Ini Penyebab Lovers of the Red Sky Raih Rating Tertinggi di Korea

Sebelumnya, di acara varienty show, Ahn Jae Hyun telah membuat banyak penonton tertawa karena mengakui bahwa dia mempunyai sifat yang sangat canggung. Dia telah berjuang dengan segala macam olahraga termasuk Jegichagi (permainan tradisional Korea), tenis meja, dan jokgu (voli kaki)

Athletic Genius Ahn Jae Hyun akan meliput perjalanan aktor itu saat ia menerima tantangan untuk mengubah dirinya yang kikuk menjadi atlet yang jenius.

Ahn Jae Hyun akan mengunjungi atlet tim nasional untuk menerima pelatihan di berbagai tim dan olahraga individu.

Dengan adanya program ini, Ahn Jae Hyun resmi kembali ke industry hiburan setelah ia memutuskan untuk hiatus.

Awal tahun ini, Ahn Jae Hyun bergabung kembali dengan acara realitas New Journey to The West melalui program Spin-Off mereka Spring Camp

Episode Athletic Genius Ahn Jae Hyun berdurasi lima menit dan akan tayang pada 1 Oktober pukul 22.30 waktu setempat. (OL-1)