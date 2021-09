Serial Only Murders in the Building Dikonfirmasi Berlanjut ke Season 2

SERIAL komedi Only Murders in the Building, yang dibintangi Steve Martin, Martin Short, dan Selena Gomez, baru saja diperbarui ke musim kedua.

Musim pertama dari serial ini telah tersedia untuk streaming di Disney+ Hotstar untuk para penggemar di Indonesia.

"Kami merasa senang dapat terhubung dengan para penggemar yang turut berkontribusi dalam kesuksesan serial ini, yang pada akhirnya mendorong kami untuk melanjutkan kisah ini yang penuh dengan elemen misteri, komedi, dan empati--semua pengalaman yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata," kata Co-creator dan Executive Producer John Hoffman dalam keterangan resmi, Kamis (16/9).

"Terima kasih banyak atas dukungan Anda semua dan saya semakin bersemangat untuk membawakan cerita baru lainnya!" imbuhnya.

Diangkat dari ide cemerlang Steve Martin, Dan Fogelman, dan Hoffman, terciptalah sebuah serial misteri pembunuhan dengan balutan komedi.

Only Murders in the Building menceritakan kisah tiga orang asing (Steve Martin, Martin Short, dan Selena Gomez) yang memiliki obsesi terhadap dunia kriminal tiba-tiba terlibat dalam sebuah kasus kriminal yang berbahaya.

Saat kasus kematian salah satu penghuni di gedung apartemen mewah mereka di Upper West Side mencuat, trio ini mulai membuat daftar terduga tersangka dan menggunakan pengetahuan mereka dalam kasus kriminal untuk mencari jawaban dari misteri ini.

Melalui podcast yang mereka rekam sebagai dokumentasi kasus ini, ketiganya mengungkap rahasia di balik gedung yang sudah berdiri sejak bertahun-tahun lamanya.

Cepat atau lambat, trio yang tengah dalam bahaya ini akan akan menyadari bahwa sang pembunuh ternyata tinggal di antara mereka.

Mereka harus bergegas untuk mengumpulkan semua petunjuk yang ada sebelum semuanya terlambat.

Only Murders in the Building merupakan serial original ciptaan co-creators dan penulis Steve Martin dan Hoffman.

Keduanya juga menjabat sebagai executive producers bersama Martin Short, Selena Gomez, Jamie Babbitt, dan pencipta This Is Us, Dan Fogelman dan Jess Rosenthal. (Ant/OL-1)