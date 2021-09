Coldplay dan BTS Jalin Kerja Sama, Siap Rilis Single My Universe

COLDPLAY dan BTS mengumumkan kerja sama mereka. Kolaborasi tersebut akan dirilis pada 24 September dalam bentuk single My Universe yang ditampilkan dalam album Coldplay yang akan datang Music of the Spheres.

Lagu itu ditulis oleh kedua band tersebut dan dinyanyikan dalam bahasa Inggris dan Korea. My Universe baru tersedia pre-order.

Ini adalah single kedua yang diangkat dari Music Of The Spheres setelah hit comeback Coldplay Higher Power, awal tahun ini.

Mereka juga kemudian membagikan lagu penutup album Coloratura dan mengonfirmasi mereka akan segera merilis lagu baru berjudul Weirdo.

Kolaborasi terbaru ini hadir setelah BTS dan Chris Martin, baru-baru ini, merilis episode spesial mereka dari serial YouTube Originals Released.

Dalam dari episode 18-minutes, BTS berbicara tentang inspirasi di balik tantangan dance untuk single berbahasa Inggris terbaru mereka, Permission To Dance, dan bagaimana perasaan mereka tentang dampak yang mereka miliki pada ARMY (nama fandom BTS) di seluruh dunia.

“Saya menyukainya, dan itu bagus. Itu mengkonfirmasi kecurigaan saya tentang alam semesta. Saya seperti, 'Oke, ya, itu sepertinya benar,' katanya.

Tetapi Martin menambahkan: “Saya tidak begitu baik pada obat-obatan dan alkohol. itu mengacaukan musik. Beberapa orang, itu meningkatkannya. Namun Bagi saya, tidak.”

Album studio kesembilan Coldplay yang diproduseri oleh Max Martin akan dirilis pada 15 Oktober mendatang. (OL-1)