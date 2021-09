Steven Yeun Mengaku Tolak Peran karena Terlalu Mirip Karakternya di The Walking Dead

STEVEN Yeun bergabung dengan serial The Walking Dead sejak musim pertama pada 2010 sebagai Glen Rhee, mantan pengantar piza yang kemudian menjadi anggota penting dari band pusat cerita para penyintas yang dipimpin oleh Rick Grimes, hingga kemudian tewas setelah dipukuli secara brutal oleh Negan di musik ketujuh.

Gambar-gambar brutal dan berdarah dari penampilan terakhir Glenn di The Walking Dead masih menghantui penggemar serial zombie AMC tercinta dan semangat karakter itu tetap melekat di hati, pikirannya, pada karier aktor Yeun lama setelah ia meninggalkan serial itu.

“Ketika saya meninggalkan The Walking Dead, saya baru saja menikah, dan saya akan memiliki anak pertama saya. Kami baru saja membeli rumah dan kami melakukan semuanya dalam konteks satu tahun. Tuhan memberkati istri saya, Jo, tapi kami melakukan perjalanan yang cukup," kata pria berusia 37 tahun itu dalam diskusi virtual untuk mendukung film terbarunya The Humans di Festival Film Internasional Toronto.

Baca juga: Lashana Lynch Disebut Sebagai Calon Agen 007 Perempuan Pertama

"Saya menghabiskan tujuh tahun pasca-perguruan tinggi melakukan perjalanan dan perjalanan yang luar biasa di The Walking Dead. Saya tidak menyadari betapa banyak pengalaman itu meresap ke dalam realitas dan identitas saya. Ketika saya pergi, saya harus meluangkan waktu untuk mencari tahu. siapa saya, terutama sekarang karena saya harus sedikit lebih solid dan konkret untuk kehidupan mendatang yang perlu saya dukung," ungkap Yeun.

"Saya memiliki begitu banyak pengalaman indah dengan semua orang. Saya pikir yang keren adalah saya tidak menonton episode ini sampai sekitar seminggu sebelumnya. Dan masuk, Anda seperti 'Ya, saya tahu apa yang terjadi. Saya sudah melihatnya. Saya menjalaninya. Saya melakukannya. Itu akan melakukan apa yang akan dilakukannya.' Tapi menontonnya Anda menyadari cara [Scott M. Gimple] membangun episode ini, cara [Greg Nicotero] mengarahkan episode ini, cara setiap orang menghancurkannya. Setiap orang menghancurkannya," kata Yeun kepada EW tentang episode tersebut pada 2016.

"Anda melihat keseluruhannya dan Anda menyadari semua kenangan itu hanya mengilhami setiap tampilan bagian dari episode itu. Anda mendapatkan seluruh aliran penuh seperti tujuh musim menonton acara ini dan itu benar-benar degil untuk melihatnya. Dan bagi saya, kenangan abadi adalah, seluruh pengalaman ini," lanjutnya.

Selain The Walking Dead, Okja, dan Sorry to Bother You, Yeun mengumpulkan fitur filmografi yang mengesankan dalam beberapa tahun terakhir.

Dia menerima pengakuan global untuk penampilannya dalam drama Korea 2018 Lee Chang Dong Burning, dan kemudian mencetak nominasi Oscar pertamanya sebagai pemeran utama di film Minari pada 2021.

The Humans, yang tayang perdana pada Minggu (12/9) di TIFF dengan ulasan positif, Yeun memainkan peran penting bagi musisi yang berjuang (Beanie Feldstein), yang orangtuanya yang sombong mengunjungi apartemen pasangan itu di New York City untuk makan malam Thanksgiving.

Film itu merupakan adaptasi fitur pertama dari drama pemenang Tony Award karya sutradara Stephen Karam dengan judul yang sama. (OL-1)