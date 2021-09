Disney Pastikan Eternals akanTayang di Bioskop Sebelum di Disney+

THE Walt Disney Company telah mengonfirmasi bahwa film terbaru Marvel, Eternals, akan tetap dirilis di bioskop sebelum kemudian dirilis di Disney+. Hal itu diputuskan Disney setelah melihat kesuksesasn Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Eternals merupakan film terbaru dari Marvel Studios setelah Black Widow dan Shang-Chi and The Legends of the Ten Rings. Film ini digarap Chloe Zhao, sutradara terbaik Oscar 2020.

Diumumkan pada 10 September, semua dari enam rilis teater Disney yang tersisa untuk 2021 tetap seperti itu, setidaknya di AS dengan lima di antaranya mendapatkan minimal 45 hari di bioskop sebelum mencapai layanan streaming.

Selain Eternals, film-film lain dalam jendela itu adalah West Side Story, The King's Man, The Last Duel, dan Ron's Gone Wrong (via CNBC).

Film keenam, Encanto, akan debut di bioskop pada akhir November, tempat film tersebut akan diputar secara eksklusif selama 30 hari sebelum tayang ke Disney+ pada Malam Natal.

Selain itu Disney juga mengonfirmasi tanggal rilis untuk empat film Marvel pada 2024, tanggal tersebut adalah: 16 Februari, 3 Mei, 26 Juli, dan 8 November.

Saat ini, Marvel Studios sedang mengerjakan, tetapi belum memberi tanggal, reboot untuk Fantastic Four dan Blade, serta film Deadpool ketiga. Pada titik ini, kita hanya bisa berspekulasi tanggal berapa yang dilampirkan pada film apa. (OL-1)