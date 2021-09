Alicia Vikander dan Michael Fassbender Sambut Anak Pertama Mereka

BINTANG film Tomb Raider Alicia Vikander dan suaminya Michael Fassbender, yang dikenal sebagai Magneto di X-Men: First Class, menyambut anak pertama mereka, awal tahun ini.

Karena pasangan ini dikenal sangat tertutup, mereka tidak pernah mengumumkan hal itu kepada media dan baru kali ini mengonfirmasi hal itu.

Berbicara kepada People.com, Vikander berkata: "Saya sekarang memiliki pemahaman baru tentang kehidupan secara umum," setelah memiliki bayi.

Dia kemudian menambahkan bahwa dirinya akan akan memberikan pemahaman kepada anaknya tentang pekerjaannya sebagai aktris mulai sekarang.

Pasangan itu sekarang tinggal bersama di Lisabon, Portugal dan menikah pada 2017 setelah bertemu di lokasi syuting The Light Between Oceans pada 2014.

Meskipun mereka mengonfirmasi bahwa mereka sekarang memiliki bayi, baik Vikander maupun Fassbender tidak mengungkapkan jenis kelamin atau nama.

Vikander memiliki karier akting yang gemilang, muncul di Anna Karenina, The Man From U.N.C.L.E, The Danish Girl, dan tentu saja Tomb Raider.

Dia, saat ini, diminta untuk tampil dalam sekuel Tomb Raider, mengulangi perannya sebagai Lara Croft, serta remake televisi dari film Hitchcock Dial M For Murder walau belum ada tanggal rilis yang diumumkan.

Fassbender telah muncul di sejumlah film, termasuk Jane Eyre, X-Men: First Class, 12 Years a Slave, X-Men: Apocalypse, The Snowman, Alien: Covenant, Band of Brothers, Holby City, dan X-Men: Dark Phoenix.

Pasangan itu hanya pernah bekerja sama sekali, di The Light Between Oceans, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk berkolaborasi lagi.

Vikander sebelumnya mengatakan kepada Elle: "Saya akan senang bekerja dengannya suatu hari nanti, tetapi kami adalah individu yang sangat banyak, yang saya sukai dan saya pikir baik dalam hubungan apa pun. Kami berdua mengambil bagian karena ini adalah film yang tepat untuk kami, jadi itu akan sama jika kita pernah bekerja sama lagi." (OL-1)