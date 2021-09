Serial Who's By Your Side akan Tayang di HBO pada 3 Oktober

PARA penggemar drama Tiongkok dapat menonton streaming serial HBO Asia original, Who's By Your Side, eksklusif di HBO GO mulai 3 Oktober pukul 20.00 WIB.

Pada saat yang sama, serial itu juga hadir di saluran HBO. Serial asal Taiwan itu akan tayang dengan dua episode dan episode selanjutnya tayang setiap Minggu.

Disutradarai oleh sutradara peraih Golden Bell, Peter Ho, Who's By Your Side dibintangi Kaiser Chuang sebagai Zhi-Sheng, montir mobil yang rendah diri dan terjerat hutang serta Vivian Hsu sebagai Yong-Jie, sang istri yang baik hati dan optimistis dengan dua pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan membantu melunasi hutang.

Saat Zhi-Sheng menuduh tanpa alasan perselingkuhan istrinya, hal itu mengejutkan saudara tiri Yong-Jie, Yong-Qi yang diperankan Ning Chang, juga membuat dirinya merasa ketakutan terhadap perkawinannya – yang seharusnya sempuna, dengan Hao-Yuan, diperankan oleh Ivan Chen, berasal dari keluarga kaya dan terhormat.

Serial berdurasi satu jam sebanyak 10 episode itu, mengisahkan tentang masalah dalam hubungan perkawinan dan tantangannya, juga menggambarkan dilema menyakitkan para karakternya melalui pandangan yang unik dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Pemain lainnya antara lain Lu Hsueh-Feng, Ellen Wu, Michael Chang, dan Chiao Yuan Yuan.

Who's By Your Side dipersembahkan oleh CYNC Design, didistribusikan oleh MM2 Entertainment; diproduksi oleh YD Entertainment, Deepwaters Digital Support dan Win Win Entertainment; dengan sutradara Peter Ho, serta penulis Peter Ho and Chiang Yu-Chu. (RO/OL-1)