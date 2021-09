Penelope Cruz Raih Penghargaan Aktris Terbaik di Festival Film Venice

PENELOPE Cruz meraih penghargaan aktris terbaik di Festival Film Venice, Sabtu (11/().

Cruz memenangkan penghargaan itu lewat perannya dalam film Parallel Motthers, kolaborasi terbarunya dengan sutradara Spanyol Pedro Almodovar.

Film itu merupakan film politis pertama Almodovar, yang berkisah mengenai trauma perang saudara Spanyol pada 1930-an yang dikisahkan dari mata dua ibu yang berada bersama di sebuah ruang bersalin.

Baca juga: John Archilla Raih Penghargaan Aktor Terbaik di Festival Film Venice

Meski memasuki tema baru, Almodovar tetap berfokus pada tema ibu dan hububgan perempuan dalam filmnya.

Cruz mendeskripiskan Almodovar sebagai jaring pengaman bagi dirinya saat berbicara di karpet merah di Venice.

"Dia bisa meminta saya melakukan hal yang menakutkan dan saya akan melakukannya karena saya tahu dia akan ada di sana untuk menyelamatkan saya," ujar Cruz sembari menambahkan dia sangat berterima kasih karena selalu diberi peran yang berbeda dan menantang oleh Almodovar.

Cruz telah tampil di tujuh film Almodovar termasuk All About My Mother dan Volver. (AFP/OL-1)