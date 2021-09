John Archilla Raih Penghargaan Aktor Terbaik di Festival Film Venice

AKTOR Filipina John Archilla secara mengejutkan meriah penghargaan aktor terbaik di ajang Festival Film Venice, Sabtu (11/9).

Aktor berusia 55 tahun itu meraih penghargaan berkat perannya di film On The Job: The Missing 8, film thriller tentang korupsi dan hoaks.

"Saya adalah aktor yang paling berbahagia pada malam ini karena saya tahu meski kita berasal dari negara yang berbeda dan memiliki budaya dan bahasa yang berbeda, kita bersatu karena seni film," ujar Archilla lewat pesan video.

Meski ditampilkan di Festival Film Venice sebagai sebuah film utuh, Film On The Job: The Missing 8 akan ditayangkan di HBO sebagai miniseri berdurasi enam episdeo.

Dalam film itu, Archilla berperan sebagai pembawa acara radio yang harus mempertimbangkan dukungannya untuk pemerintah Filipina setelah melihat serangkaian upaya pembunuhan.

Dia kemudian berubah menjadi seorang revolusioner karena hal itu.

Hollywood Reporter menggambarkan pean Archilla menggambarkan kemarahan besar terhadap pemerintah yang lintas negara.

Film itu merupakan sekuel dari film On the Job keluaran 2013 yang meraih sukses besar di Filipina. Film yang disutradarai Erik Matti itu berkisah mengenai sekelompok narapidana yang digunakan oleh pemerintah sebagai pembunuh bayaran. (AFP/OL-1)