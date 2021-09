Cafe Dangdut New York Diresmikan

SETELAH sukses melangsungkan soft launching di kawasan Smorgasburg WTC Financial Center New York pada 3 September 2021, akhirnya Cafe Dangdut New York dinyatakan sah berdiri di New York melalui acara grand launching di Times Square, Manhattan, New York pada Kamis (9/9). Grand lanching Cafe Dangdut New York dilakukan bersamaan dengan acara Indopop Movement persis di depan red stairs (tangga merah) Times Square. Ribuan orang pengunjung hadir di Times Square menjadi saksi pendirian Cafe Dangdut New York dan Indopop Mvovement sekaligus menikmati penampilan artis-artis Indonesia dan para artis setempat.

Dalam sambutan singkatnya, Konjen RI New York Dr. Arifi Saiman, MA menyatakan dukungan penuh terhadap berdirinya Cafe Dangdut New York. Ia berharap Cafe Dangdut New York dapat menjadi titik awal penetrasi Cafe Dangdut di AS dan promosi musik dangdut di dunia. "Acara ini merupakan momen bersejarah karena untuk pertama kali Indonesia dan musik dangdut bergema di Times Square," katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (11/9).

Konjen Arifi juga menyatakan bahwa kota New York dipilih sebagai tempat pendirian Cafe Dangdut karena ia teringat pepatah, "If you can make it here in New York, you can make it anywhwere." Brand kota New York sudah sangat populer di dunia sehingga diharapkan memudahkan penetrasi Cafe Dangdut ke kota-kota lain di AS maupun dunia. Usai memberikan sambutan, Konjen Arifi menyerahkan plakat Cafe Dangdut yang menandai secara resmi Grand Launching Cafe Dangdut New York kepada pedangdut Indonesia, Fitri Carlina.

Acara hiburan Grand Launching Cafe Dangdut New York dan Indopop Movement diawali dengan dua penampilan perdana yaitu pertunjukan tari dan musik gamelan Bali dibawakan oleh DWP KJRI New York pimpinan Endang Wahyu Kinasih Arifi beranggotakan DWP KJRI New York dan ibu-ibu perbankan. Penampilan pertama yaitu tari penyambutan yang mengiringi dua penari Bali seperti layaknya menyambut kedatangan tamu kehormatan. Penampilan kedua yakni tari cinta kreasi modern yang melambangkan gerakan perdamaian, keharmonisan, dharma, kasih sayang, dan keyakinan.

Setelah pertunjukan budaya, tiga desainer Indonesia unjuk gigi mempersembahkan beragam desain batik yang diperagakan oleh para model lokal. Hengki Kawilarang, Coreta Louise, dan Batik Trusmi menampilkan batik berkualitas tinggi yang memukau perhatian para pengunjung Times Square. Selain itu, dua model memperagakan pengantin tradisional Jawa dan Bali persembahan Ernia Redberry dan Indah Aini Griya Pengantin.

Setelah penampilan fesyen show batik Indonesia, pedangdut Fitri Carlina tampil di panggung menyanyikan lagu Indonesia Pusaka yang diiringi Permias NYC. Lagunya berhasil menggetarkan hati para WNI dan masyarakat diaspora Indonesia yang hadir pada acara tersebut. Usai menyanyikan lagu tersebut, warga kota New York diajak bergoyang lewat penampilan Fitri menyanyikan lagu Maumere yang berkolaborasi dengan Orkes Sinar Muda besutan Konjen Arifi. Orkes Sinar Muda juga mengeluarkan dua lagu andalannya yaitu C'est La Vie dan Kopi Dangdut.

Fitri juga melantukan karya hitsnya yaitu ABG Tua dan Cafe Dangdut yang disambut meriah oleh para pengunjung Times Square. Di akhir sesinya, Fitri berduet dengan Sean Koh (Eskoh) dengan lagu andalannya Only Option yang pernah ditampilkan secara virtual pada acara Super Bowl Week dalam Ladies Heart Footbal pada awal Februari 2021.

Setelah penampilan Fitri Carlina, Eskoh, dan fesyen show batik Indonesia, acara dilanjutkan dengan penampilan artis setempat yaitu Ghita, Angeliqe Natalia, Lyrivelli, C.N.M, dan ditutup dengan lagu dari DJ Calista. Antusiasme penonton tidak hanya terjadi di Time Square tetapi juga di seluruh Amerika Serikat dan Indonesia. Acara yang berlangsung selama tiga jam ini juga disiarkan melalui Facebook KJRI New York dan IG Live KJRI New York. (OL-14)