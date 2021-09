Rayakan 21 Tahun Kid A dan Amnesiac, Radiohead Rilis Ulang Tiga Album

RADIOHEAD telah mengumumkan Kid A Mnesia, sebuah triple album khusus yang diterbitkan untuk merayakan 21 tahun album Kid A dan Amnesiac.

Kedua album tersebut, yang masing-masing dirilis pada Oktober 2000 dan Mei 2001, telah menjadi subjek video teaser yang dibagikan oleh band sebelumnya pada Selasa (7/9).

Klip, yang di-soundtrack oleh lagu pembuka Amnesiac, Packt Like Sardines In a Crushd Tin Box, menunjukkan sepasang tangan yang mencoba merekatkan salinan CD dari Kid A dan Amnesiac, dengan beberapa kesuksesan akhirnya.

Baca juga: Noel Gallagher Simpan Karton Pep Guardiola Sebagai Inspirasi

Kid A Mnesia kini telah diumumkan dan akan dirilis Radiohead melalui XL Recordings pada 5 November.

Rilisan ini akan menampilkan Kid A dan Amnesiac bersama dengan disc ketiga yang baru dikompilasi berjudul Kid Amnesiae, dengan isi dan konsep yang di ambil dari album Kid A dan Amnesiac.

Seiring dengan versi alternatif dan elemen lagu album Kid A dan Amnesiac dan side-B, Kid Amnesiae akan membawakan If You Say The Word yang belum pernah terdengar sebelumnya.

Berikut playlist yang akan ada di album KID A MNESIA:

Side 1

Like Spinning Plates’(‘why Us?’ Version)

Untitled V1

Fog (Again Again Version)

If You Say The Word

Follow Me Around

Side 2

Pulk/Pull (True Love Waits Version)

Untitled V2

The Morning Bell (In The Dark Version)

Pyramid Strings

Alt. Fast Track

Untitled V3

How To Disappear Into Strings

KID A MNESIA akan tersedia dalam format berikut: deluxe LP (edisi terbatas 3xLP cream vinyl + 36 halaman hardback art book), Kid Amnesiette (kaset edisi terbatas dan bernomor [terbatas pada 5000] + buklet 36 halaman) , vinil merah 3xLP edisi terbatas eksklusif indie, vinil hitam 3xLP, 3xCD, dan format digital 3-volume.

Dua book art oleh Thom Yorke dan Stanley Donwood yang mencetak karya visual yang dibuat saat album 'Kid A' / 'Amnesiac' baru rilis juga akan diterbitkan pada 4 November.

Tahun lalu, gitaris Radiohead Ed O'Brien beruguaru kepada NME.com bahwa penggemar mungkin akan mendapatkan sesuatu yang spesial untuk merayakan kedua album tersebut.

“Akan menyenangkan untuk menghormatinya, tetapi kemudian ada perjuangan – bagaimana Anda bisa begitu bersemangat tentang album yang keluar 20 tahun yang lalu? Saya tidak bisa,” katanya. “Saya bersyukur itu adalah momen dan tahu bahwa itu sangat berarti bagi orang-orang, tetapi itu sudah lama sekali.”

Komentar O'Brien muncul setelah Thom Yorke sebelumnya mengungkapkan pada 2019 bahwa band ini berencana untuk melakukan sesuatu yang "sangat keren" dengan materi dari 'Kid A' dan 'Amnesiac' di tahun-tahun mendatang. (OL-1)