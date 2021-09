Cetak 80 Ribu Preorder, Album Baru ABBA Pecahkan Rekor

PEKAN lalu, ABBA melakukan comeback monumental. Mereka mengumumkan perilisan album Voyage, pada 5 November mendatang dan merilis single I Still Have The Faith In You dan Don't Shut Me Down.

Preorder untuk album baru ABBA tersebut telah memecahkan rekor di Inggris setelah lebih dari 80 ribu dibeli hanya dalam tempo tiga hari.

Universal Music UK mengklaim preorder album itu sebagai yang terbesar yang pernah mereka alami, memecahkan rekor sebelumnya yang dibuat oleh Take That untuk album Progress dan III, menurut Music Business Worldwide.

Mereka juga mngumumkan pengalaman konser revolusioner yang dijuluki ABBA Voyage, yang akan menampilkan versi digital dari ABBA (bukan hologram) tampil bersama 10 band live.

Pertunjukan itu akan berlangsung di ABBA Arena yang berkapasitas 3.000 orang yang dibangun khusus di Queen Elizabeth Olympic Park London, mulai 27 Mei 2022.

Benny Andersson, Bjorn Ulvaeus, Agnetha Faltskog, dan Anni-Frid 'Frida' Lyngstad semuanya telah terlibat dalam penangkapan gerak sendiri untuk pengalaman tersebut.

Minggu ini juga diumumkan bahwa James Righton dan Little Boots dari Klaxons akan menjadi bagian dari band live yang tampil bersama dengan 'ABBAtars' di rangkaian pertunjukan langsung.

Little Boots, yang memiliki nama asli Victoria Hesketh, menjelaskan dia adalah "penggemar ABBA seumur hidup" dan mengatakan itu adalah "suatu kehormatan mutlak" untuk terlibat dengan proyek Voyage.

“Saya sangat bersemangat untuk melanjutkan perjalanan dan berharap Anda dapat bergabung dengan kami,” tambahnya.

Kembalinya ABBA telah direncanakan sejak 2017, ketika mereka pertama kali mengumumkan rencana untuk tur virtual, kemudian dijadwalkan untuk 2019.

Ketika rencana itu ditunda pada 2018, band ini mengumumkan mereka akan membagikan lagu baru pertama mereka dalam 35 tahun pada Desember. Penawaran dua lagu kemudian diperluas menjadi lima tahun lalu, sebelum akhirnya menjadi album penuh. (OL-1)