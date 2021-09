Rayakan 30 Tahun Album Nevermind, BBC akan Buat Film Dokumenter Nirvana

ALBUM kedua Nirvana, Nevermind, awalnya dirilis oleh DGC Records pada 24 September 1991. Dalam perayaan ulang tahun ke-30 yang akan datang, BBC telah mengumumkan film tentang waktu Nirvana datang ke Inggris.

Diberi judul When Nirvana Came to Britain, film dokumenter itu hadir bersamaan dengan serangkaian program radio khusus seputar album grunge.

When Nirvana came to Britain mengambil cerita beberapa tahun sebelum Nevermind, yaitu pada 1989, ketika band itu mengunjungi Inggris dalam tur Bleach mereka.

Mengambil timeline hingg 1994, film dokumenter tersebut mencakup bagaimana Nirvana memperkenalkan genre music rock di Inggris, mengubah lanskap music pada saat itu dan mempengaruhi generasi muda di Inggris.

Film itu akan menampilkan rekaman arsip yang tidak pernah terlihat tentang band Nirvana, serta mengunjungi lokasi inggris yang kurang dikenal, lokasi itu sebagai saksi kebangkitan Nirvana menjadi terkenal.

Sesi wawancara yang dilakukan oleh kru dan anggota band (Dave Grohl dan Krist Novoselic akan memberikan wawasan mendalam tentang hubungan khusus antara Nirvana dan Inggris dalam film dokumenter ini).

“Tentu saja Inggris sangat berbeda dari yang lain, Inggris bagaikan rumah kedua kami” ujar Grohl.

Film ini juga akan mengeksplorasi bagaimana Nirvana terinspirasi oleh band-band seperti Led Zeppelin, The Beatles, dan The Vaselines (yang dibawakan Nirvana di pertunjukan MTV Unplungged mereka yang terkenal)

“Kisah ini belum diceritakan di TV sebelumnya, jadi sangat menarik untuk mendengarnya dari Dave dan Krist secara langsung. Serta orang-orang yang benar-benar melakukan perjalanan bersama mereka, saat mereka melakukan tur di Inggris “ kata produser eksekutif Mark Robinson. (OL-1)