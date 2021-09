PENYANYI Senior Koes Hendratmo yang populer melalui acara "Berpacu Dalam Melodi" meninggal dunia dalam usia 78 tahun pada Selasa ini, demikian diungkap putrinya, penyanyi Bonita.

"Iya benar," kata dia melalui pesan singkatnya, hari ini.

Kabar duka juga diungkapkan Duta Besar Selandia Baru sekaligus musikus Tantowi Yahya. Melalui pesan elektroniknya, dia mengabarkan Koes menghembuskan napas terakhirnya di Jakarta. Dia pun mengirimkan doa untuk mendiang Koes.

"Telah berpulang ke Rahmatullah sahabat baik kita, Koes Hendratmo hari ini Selasa, 7 September 2021 di Jakarta. Semoga Allah menerima semua amal ibadahnya dan menempatkannya di tempat terbaik di sisi-NYA," tulis Tantowi.

Berpulangnya Koes, hanya berselang beberapa bulan setelah istrinya, Aprilia Puspitawati yang terlebih dulu menghadap Sang Pecipta pada 20 Mei 2021.

Pada akhir Juli lalu, melalui Instagramnya, Bonita sempat mengabarkan sang ayah menjalani isolasi mandiri (isoman) dan kondisinya membaik pada pekan kedua isoman. Dia pun mengunggah kolase foto yang memperlihatkan dukungan keluarga pada kesembuhan ayahnya.

Koes Hendratmo lahir di Yogyakarta pada 9 Februari 1942. Dia memulai karir sebagai seorang penyanyi pada akhir tahun 1960 dan sudah mengeluarkan sejumlah karya seperti "Lambaian Bunga", "Wanita Wanita" dan "My Love for You".

Namanya semakin dikenal publik saat menjadi presenter kuis "Berpacu Dalam Melodi" sejak tahun 1988.(Ant/OL-4)