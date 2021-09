Moon Tae Yu dari Hospital Playlist Dapat Tawaran Proyek Drama  Baru

MENURUT sejumlah outlet media, pada tanggal 31 Agustus, Moon Tae Yu akan ditambahkan dalam pemeran drama JTBC mendatang, Meteorological Agency People: The Cruelty of Office Romance. Pemeran lainnya termasuk Park Min Young, Song Kang, Girl's Day Yura, dan Yoon Park.

Moon Tae Yu memulai debutnya sebagai aktor musikal pada 2007. Ia mulai tampil di drama pada 2018 dengan serial Your Honor.

Ia menjadi lebih dikenal setelah tampil dalam drama hit tvN Hospital Playlist. Dia memainkan peran Yong Suk Min, kepala residen Neurologi yang bekerja bersama karakter Jeon Mi Do.

Meteorological Agency People: The Cruelty of Office Romance akan disutradarai oleh sutradara serial When The Camellia Blooms, Cha Young Hoon. Sedangkan naskahnya akan ditulis oleh penulis Sun Young.

Drama mendatang akan berkisar pada pekerjaan dan kehidupan cinta para karyawan di National Weather Service.

Song Kang akan berperan sebagai Lee Shi Woo, seorang pekerja kantoran yang terlihat bodoh namun sebenarnya memiliki IQ 150. Park Min Young akan memerankan karakter Jin Ha Kyung, seorang pegawai di National Weather Service. Dia memiliki kepribadian yang dingin dan sensitif yang tidak berteman dengan semua orang.

Yoon Park akan memainkan peran Han Ki Joon, komunikator Administrasi Meteorologi. Yura di sisi lain akan menjadi reporter cuaca di Moonmin Ilbo bernama Chae Yoo Jin. Karakter Moon Tae Yu dalam drama tersebut belum terungkap.

Meteorological Agency People: The Cruelty of Office Romance dilaporkan akan tayang perdana pada paruh pertama 2022.