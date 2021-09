Gong Myung Bergabung dengan House On Wheels Season 3

GONG Myung bergabung dengan House on Wheels yang tayang di stasiun televisi tvN pada musim ketiga.

House on Wheels adalah sebuah variety show yang menunjukkan para pemain bepergian ke tempat-tempat tenang di Korea Selatan dalam sebuah rumah portabel dan membawa serta orang-orang yang spesial bagi mereka, seperti teman ataupun keluarga.

Musim pertama dari program tersebut, yang ditayangkan pada 2020, menampilkan pemeran Sung Dong Il, Kim Hee Won, dan Yeo Jin Goo.

Im Siwan menggantikan Yeo Jin Goo di musim kedua, yang berakhir Juni ini.

Musim ketiga diumumkan bulan lalu dan kini telah terungkap bahwa Gong Myung akan menggantikan anggota termuda untuk musim baru. Akan sangat berharga untuk menantikan chemistry Sung Dong Il dan Kim Hee Won dengan anggota terbaru Gong Myung.

Sebagai seorang aktor, Gong Myung terus membangun filmografinya, membintangi proyek-proyek hit seperti film Extreme Job, drama Melo Is My Nature, dan juga Lovers of the Red Sky yang sedang tayang saat ini.

PD (direktur produksi) Kang Goong, yang akan memimpin musim mendatang setelah dua musim sebelumnya, berkomentar, “Kami bersyukur Gong Myung dengan senang hati setuju tampil di House on Wheels 3. Kita akan dapat melihat sisi murni dan polos aktor Gong Myung.”

House on Wheels 3 akan tayang perdana pada Oktober mendatang.