Lagu Solo Jungkook Masuk 10 besar Billboard Selama 7 Minggu Berturut-turut

DIRILIS pada 4 September, lagu solo personel BTS Jungkook, Euphoria, berada di urutan kedelapan, dan My Time di urutan kesembilan di Billboard World Digital Song Sales Chart.

Euphoria dirilis pada 2018. Lagu itu merupakan singel yang dinyanyikan secara solo oleh Jungkook dalam album BTS bertajuk Love Yourself: Answer. Sedangkan lagu My Time dirilis pada 2020 dalam album MAP OF SOUL.

Secara khusus, kedua lagu ini telah menjadi 2 lagu solo Korea dengan chart tertinggi masing-masing selama 78 dan 74 minggu.

Baca juga: Jun Ji Hyun, Selebritas Berpenghasilan Tertinggi di Korsel pada Tahun Ini

Euphoria’juga memegang rekor sebagai lagu solo idola Korea dengan charting terlama.

Ini adalah minggu ketujuh berturut-turut kedua lagu ini masuk dalam 10 besar.

Jungkook juga merupakan satu-satunya penyanyi Korea yang memiliki dua lagu solo yang berada di 10 besar tangga lagu Billboard tersebut. (OL-1)