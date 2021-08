Selena Gomez Bintangi Serial Komedi Misteri 

SELENA Gomez kembali ke industri film lewat lakonnya di serial drama komedi misteri dan juga kriminal yang berjudul Only Murders In The Building.

Drama itu secara resmi ditayangkan di platform menonton streaming Hulu.

Dalam serial itu, Gomez akan beradu peran dengan dua komedian veteran yaitu Steve Martin dan Martin Short.

Baca juga: WarnerMedia dan Catchplay Siapkan Serial Thriller Twisted Strings

"Ini sangat istimewa dan persis seperti yang dibayangkan. Jujur, pada saat ada di lokasi syuting, dan kalian tahu, di sela- sela istirahat dan kalian membicarakan tentang berita, musik, sampai hubungan kalian. Apapun itu lah, mereka hanya bolak balik di topik itu. Itu merupakan hal terbaik," kata Gomez menggambarkan perasaannya bekerja dengan dua komedian veteran itu.

Only Murders In The Building mengisahkan tentang tiga tetangga, yaitu dua laki-laki tua dan satu perempuan muda, yang mencoba memecahkan kasus pembunuhan di apartemen mereka di Manhattan.

Mereka memecahkan misteri kriminal tersebut sambil merekamnya lewat podcast.

Martin Short menyebut drama seri itu berasal dari kecintaannya pada pengungkapan kasus- kasus kriminal yang sejati dan penuh misteri.

Bergabungnya Gomez, memberikan warna baru dan segar pada relasi yang terbangun antara Martin Short dan Steve Martin selama 35 tahun berkarier bersama baik sebagai rekan kerja hingga sahabat.

Martin Short dan Steve Martin sudah mulai bekerja sama dalam film Three Amigos!, pertemuan pertama mereka terasa begitu menyenangkan sehingga mereka pun kemudian berkolaborasi dalam film bergenre komedi Father of the Bride.

Mereka pun saling memuji satu sama lain karena kepiawaian mereka dalam berakting maupun dalam komedian.

"Saya menganggapnya lucu. Itulah daya tarik besar dan itulah alasan awal Anda akhirnya bersikap ramah terhadap seseorang, bagi saya. Tapi kemudian bagian kedua adalah kebaikan dan kesopanannya yang luar biasa sebagai seorang pria," kata Short.

Sementara, Martin menilai bahwa Short merupakan orang yang sempurna terutama dalam merencanakan hal- hal penting bahkan hal terkecil seperti pesta makan malam.

Serial drama komedi misteri itu mulai tayang pada Selasa (31/8) di Amerika Serikat (AS) dan disiapkan akan ada 10 episode untuk musim pertamanya. (Ant/OL-1)