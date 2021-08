WarnerMedia dan Catchplay Siapkan Serial Thriller Twisted Strings

WARNERMEDIA dan Catchplay, Jumat (27/8), mengumumkan Twisted Strings, sebuah drama original asal Taiwan.

Serial antologi berdurasi satu jam sebanyak tujuh episode ini, dieksekutif-produseri pembuat film terkenal, Hou Hsiao-hsien, akan tayang sebagai program HBO Asia Original pada awal 2022 pada layanan streaming WarnerMedia HBO GO dan HBO di Asia, juga sebagai program Catchplay Original pada layanan streaming Catchplay+ di Taiwan dan Indonesia.

Serial ini selanjutnya juga akan hadir melalui platform digital Mediacorp meWATCH di Singapore.

Serial Twisted Strings dibintangi sejumlah pemain dan kru yang terkenal seperti aktor peraih Golden Horse, Lee Kang-sheng. Ini merupakan peran pertama Lee dalam sebuah serial setelah membintangi berbagai film selama 30 tahun terakhir.

Lee juga menang sebagai Best Actor pada Golden Horse Awards 1994, Asia Pacific Film Festival pada 2013, dan Taipei Film Awards pada 2014 dan 2020, dikatakannya ia tertarik degan naskah yang memuat humor unik dan perannya tidak seperti yang pernah ia perankan sebelumnya.

Twisted Strings ditulis dan disutradarai oleh sutradara nominasi Golden Horse, Huang Xi, yang bekerja sama dengan Hou di beberapa film, seperti The Assassin (2015).

Debut film Huang berjudul Missing Johnny meraih penghargaan Best Screenplay pada Taipei Film Awards 2017.

Saat ini, Twisted Strings dalam proses pascaproduksi, diproduksi oleh divisi produksi Catchplay yang baru dibentuk, Screenworks Asia, bekerja sama dengan Bossdom dari Taiwan dan Mediacorp dari Singapura.

WarnerMedia dan Catchplay pernah bekerja sama sebelumnya menghadirkan serial drama kriminal Trinity of Shadows dan serial terkenal yang meraih penghargaan Golden Bell, The World Between Us. (RO/OL-1)