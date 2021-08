Presiden Apresiasi Konser 48 Tahun Godbless Berkarya

PROMOTOR ROCKINLILO dan group band Godbless untuk konser “ 48 tahun Godbless Berkarya”, diterima langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Sekretaris Negara di Istana Negara Pratikno.

Kehadiran ROCKINLILO, diwakilkan Lilo dan Fendy Mugni, serta seluruh personel Godbless, yakni Achmad Albar, Ian Antono, Donny Patah, Abadi Soesman dan Fajar Sastritama. Kesempatan tersebut, dikatakan Lilo, bertujuan untuk audiensi dan melakukan paparan mengenai persiapan konser.

Lilo menambahkan, Presiden Jokowi sangat mendukung konser 48 tahun Godbless Berkarya yang tidak hanya menampilkan pertunjukan musik, tetapi adanya misi dan visi penyelenggara untuk kebangkitan dunia pertunjukan di era pandemi Covid-19 agar ekosistem dunia bisnis pertunjukan bisa berjalan kembali, yaitu mulai membiasakan masyarakat menyaksikan konser online berbayar.

"Selain itu, sosialisasi Peraturan Pemerintah nomor 56 mengenai royalti dan hak cipta dalam sebuah kegiatan pertunjukan musik," terang pemilik nama lengkap Romulo Radjadin tersebut.

Pihak ROCKINLILO dan Godbless, melaporkan persiapan konser yang sudah 90 persen. Presiden Jokowi mendukung konser tersebut dan memberikan arahan untuk disampaikan kepada seluruh pelaku bisnis industri pertunjukan lainnya agar dalam masa pandemi, seluruh masyarakat Indonesia harus tetap berkarya.

Masih dikatakan Lilo, Presiden Jokowi menyatakan “Konser 48 tahun Godbless Berkarya” harus bisa menjadi template untuk pelaksanaan pagelaran musik di masa pandemi yang bisa diduplikasi pelaku bisnis hiburan lainnya. Tidak hanya di kota besar saja, tapi juga di daerah-daerah atau desa-desa dengan penyelenggaraan yang lebih mikro.

Pelaku bisnis pertunjukan tetap bisa mengadakan kegiatan dengan mematuhi protokol kesehatan dan menyosialisasikan kebiasaan baru di masa pandemi, yaitu menyaksikan konser online berbayar. Dengan demikian, diharapkan roda ekonomi bisnis pertunjukan akan bisa berjalan kembali dengan tumbuhnya kesadaran dari seluruh masyarakat.

Menurut Lilo Presiden Jokowi sangat mengapresiasi ide dan keberanian ROCKINLILO dan Godbless yang akan menyelenggarakan konser 48 tahun Godbless Berkarya di tengah pandemi. Untuk itu Presiden Jokowi akan memberikan tanda atau plakat penghargaan kepada Godbless yang akan langsung diserahkan kepada Godbless.

"Hal ini menjadi sejarah bagi dunia musik Indonesia, karena baru pertama kalinya seorang Presiden memberikan penghargaan langsung kepada musisi Indonesia," papar Lilo.

ROCKINLILO dan Godbless mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Jokowi atas dukungan penuhnya dan juga arahan sehingga semua pihak turut membantu terlaksananya konser ini.

Konser tersebut, akan dimeriahkan dengan konsep "Tribute to Godbless’ bersama Isyana Sarasvati, Teza Sumendra, Dul Jaelani & Tissa Biani, Danilla, FourTwnty, Kamila dan Krisyanto Jamrud ft DeadSquad.

Selain itu, penampilan " Rock Collaboration’ bersama Ivanka Slank, Andy/rif, Fadly Padi, Sandy Andarusman, Krisna Prameswara, Roy Jeconiah, Eet Sjahranie, Adi Adrian, Karis DeadSquad, Cella, Stevi Item serta Ebenz dan Agung Burgerkill. Kemudian dipandu presenter keren seperti Coki Pardede, Kikan, Tantri Syalindri, Eddi Brokoli, Azizah Hanum, Tretan Muslim dan Host Lilo.

Konser akan dilangsungkan pada Selasa (31/8) pukul 19.00-22.00 WIB dengan harga tiket Rp75 ribu yang bisa dibeli di ROCKINLILO.live serta tiket.com

"This is the Future! Kita tidak bisa menunggu sampai keadaan kembali 'normal' dengan hanya menunggu dan berdiam diri. Seni adalah bagian terpenting dalam perkembangan kehidupan sosial budaya bagi bangsa ini. Seni tidak boleh mati," kata Lilo.

"Partisipasi semua pihak dengan antusias menjadi bagian dari konser onlinr berbayar ini akan menghidupkan kembali roda ekonomi dunia show biz di Indonesia. Terima kasih banyak Pak Presiden Jokowi. Salam musik indonesia, salam ROCKINLILO," pungkasnya. (RO/OL-7)