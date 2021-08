Seori dan eaJ Day6 Berkolaborasi Dalam Dive with You

PENYANYI R&B Korea Selatan, Seori berkolaborasi dengan anggota grup Day6, eaJ merilis single pop-alternative ringan terbarunya berjudul "Dive with You".

Single ini mengajak para pendengar tenggelam dalam suasana sejuk pinggir pantai di musim panas, mengisahkan sepasang kekasih yang tengah hanyut menikmati kisah cintanya, tanpa ada batasan dan mempedulikan dampaknya.

Harmonisasi nuansa ceria dan energik, lagu ini memperlihatkan hubungan alami Seori dan eaJ yang dengan sempurna menekankan sebuah dampak dari cinta tergesa-gesa.

Dikenal dengan prestasi dan penampilan terbarunya dalam lagu Tomorrow x Together atau TXT "0X1=LOVESONG (I Know I Love You)" yang di rilis pada Mei lalu dan telah diputar sebanyak lebih dari 75 juta kali, Seori akan menjadi salah satu penyanyi yang tampil dalam festival musik garapan 88rising, Head in the Clouds Los Angeles Music & Arts, pada 6-7 November, 2021.

Ciri khas suara Seori yang bersemangat serta mampu membawakan berbagai single dengan genre berbeda-beda, memikat hati para pendengar dan memposisikan dirinya sebagai salah satu bintang baru paling menarik.

Pada akhir tahun 2020, Seori memulai kerjasamanya dengan 88rising, pelopor musik kolektif, identik dengan mengangkat talenta-talenta dari Asia hingga ke Barat.

"Ini merupakan kesempatan luar biasa bagi saya untuk dapat bekerja sama dengan 88rising, karena saat ini, saya bisa menjangkau lebih banyak pendengar internasional dan berbagi musikku dengan mereka," kata Seori melalui keterangan resminya dikutip pada Minggu.

Sebelumnya, Seori telah merilis single di bulan Maret berjudul "Lovers In The Night". Ini merupakan sebuah lagu energik dan dinamis, mengisahkan asmara penuh gairah yang dijalin dengan terburu-buru.

Lagu tersebut juga memperkuat Seori sebagai penyanyi pendatang baru yang sukses dalam membawakan berbagai genre musik berbeda. Pada minggu pertamanya rilisnya lagu "Lovers in The Night" berhasil di streams sebanyak 2,3 juta kali. (Ant/OL-13)

Baca Juga: Christian Sugiono Mau Turun ke Dapur Bantu Titi Kamal