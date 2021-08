Cuplikan Film Bond Terbaru Diputar di CinemaCon

CUPLIKAN terbaru dari film James Bond yang akan datang membuat kehebohan di CinemaCon, yang digelar di Las Vegas, Selasa (24/8).

Ciuplikan berdurasi 9 menit dari film No Time To Die, film Bond terakhir yang menampilkan Daniel Craig, menunjukkan agen 007 selamat dari ledakan dan bangun di sebuah desa kecil di Italia sebelum terlibat dalam kejar-kejaran menggunakan mobil dan motor.

Seperti film-film Bond sebelumnya, agen super Inggris itu menghantam lawannya dengan tinjunya serta menggunakan senapa mesin yang ditempatkan di lampu depan mobil Aston Martinnya.

Film No Time To Die merupakan lanjutan dari film Spectre (2015) dengan kesetiaan kekasih Bond, Madeleine Swann (Lea Seydoux) dipertanyakan.

"Ada sesuatu yang harus aku katakan kepadamu," ujarnya kepada Bond yang dijawab 007 dengan marah, "Pastinya!"

Film terbaru Bond itu telah ditunda beberapa kali akibat covid-19. (AFP/OL-1)