Drummer The Rolling Stones, Charlie Watts Meninggal Dunia

CHARLIE Watts, drummer grup band legendaris dunia asal Inggris, The Rolling Stones meninggal dunia, Selasa (24/8) dalam usia 80 tahun. Kabar duka tersebut disampaikan kerabat Charlie Watts.

"Dengan sangat sedih kami mengumumkan kematian Charlie Watts yang kami cintai. Dia meninggal dengan tenang di rumah sakit London hari ini dikelilingi oleh keluarganya," kata Bernard Doherty, kerabat keluarga Charlie Watts dalam sebuah pernyataan.

"Charlie adalah suami, ayah, dan kakek yang disayangi dan juga, sebagai anggota Rolling Stones, salah satu drummer terhebat di generasinya Kami dengan hormat meminta agar privasi keluarga, anggota band, dan teman dekatnya dihormati di masa sulit ini," tambah Doherty.

Watts dikenal sebagai pria pendiam dari band yang dikenal dengan gaya urakan para personelnya, terutama sang vokalis Mick Jagger. Watts mampu membantu mendefinisikan genree swinging sixties melalui gebukan drummnya dengan hits abadi seperti Jumpin' Jack Flash" dan "(I Can't Get No) Satisfaction".

Walau dikenal pendiam, di atas panggung Watts mampu mengimbangi energi dan karisma Jagger dan gitaris Keith Richards serta Ronnie Wood. Awal bulan ini, Watts mengumumkan absen dari tur The Rolling Stones di Amerika Serikat yang akan berlangsung bulan depan. (AFP/OL-15)