JO1 Bicara Soal Kuliner Indonesia

KELEZATAN hidangan Indonesia, salah satunya nasi goreng, ternyata sudah sampai ke telinga sejumlah penyanyi idola luar negeri, termasuk para personel grup idola J-pop, JO1.

"Aku tau ada beberapa hidangan tradisional enak di Indonesia. Nasi goreng. Aku belum pernah mencoba sebelumnya," kata Kono Junki, saat sesi tanya jawab di sela perhelatan festival Animeland 2021 hari kedua, Minggu (22/8) malam.

Junki belum seberuntung rekan-rekannya, yakni Mamehara Issei, Kawashiri Ren, Kawanishi Takumi, dan Kimata Syoya yang pernah mencicipi salah satu hidangan favorit sebagian masyarakat Indonesia itu.

Tidak hanya nasi goreng, dalam sebuah siaran langsung di Instagram, beberapa waktu lalu, keempatnya juga berkesempatan mencoba hidangan lain seperti rendang, pepes ikan, serta satai ayam dan kambing.

Menurut mereka, rasa makanan yang mereka cicipi itu enak.

Hidangan Indonesia tidak hanya sebatas nasi goreng atau satai, dan inilah yang membuat personel JO1 lainnya, Ohira Shosei, penasaran. Dia mengaku ingin mencoba kari.

"Aku juga punya beberapa hidangan yang ingin kumakan di Indonesia. Kari. Aku pikir, rasa kari (di Indonesia) berbeda dengan yang kutahu di Jepang, jadi aku ingin mencobanya," kata dia.

Selain kuliner, JO1 juga berbicara tentang kemungkinan suasana konser mereka bila diadakan di Indonesia. Takumi memprediksi konser akan berlangsung sangat menyenangkan.

"Aku tahu orang Indonesia ramah. Konser akan sangat menyenangkan dan kami menikmatinya bersama," tutur dia yang juga mengatakan tidak berhenti tersenyum saat memikirkan pertemuannya dengan JAM.

Lebih lanjut, dalam sesi tanya jawab, JO1 juga ditanya mengenai kota dan anime favorit mereka. Tentang kota kesukaan, Ren sambil berbisik menyebut Fukuoka, sementara Shiroiwa Ruki menjawab Tokyo.

Berbicara anime favorit, Syoya dan Ren kompak mengatakan dua karakter dalam anime Naruto. Syoya memilih karakter utama Naruto, sementara Ren, Sasuke.

Sebagai penutup sesi tanya jawab, Kinjo Sukai menunjukkan kemampuannya melakukan tendangan karate lalu menyatakan pertemanannya dengan JAM Indonesia dalam bahasa Indonesia.

"Hi Indonesian JAM, dari sekarang kita teman," ujar pria yang mulai mengeksplorasi seni lukis itu.

Sebelum pamit, JO1 meminta para JAM Indonesia menunggu kedatangan mereka.

Selain sesi tanya jawab, para JAM juga dihibur video-video penampilan JO1, antara lain saat membawakan lagu dari single terbaru mereka STRANGER, yakni REAL, Freedom, dan Dreaming Night, lalu lagu populer mereka seperti Born To Be Wild, Shine A Light, So What, Safety Zone, MONSTAR, GO, Speed of Light, OH-EH-OH, dan TSUTAERARERUNARA.

JO1, belum lama ini, melakukan syuting untuk program baru mereka, berjudul PROCESS JO1.

Sato Keigo mengatakanpara penggemar bisa melihat perkembangan para personel grup melalui konten yang bisa ditonton di laman YouTube JO1 itu.

Mereka dijadwalkan berpartisipasi dalam KCON World Premiere: The Triangle pada 23 September 2021.

Setelahnya, grup yang terbentuk dari ajang Produce 101 JAPAN itu akan menggelar pertujukan langsung di hadapan para penggemar mereka di Jepang, selama 3 hari yakni 19 November-21 November 2021. (Ant/OL-1)