Bilboysan Rilis Single Way Home

RUMAH adalah sebaik-baiknya tempat untuk pulang. Kalimat sederhana namun penuh makna inilah yang coba dirangkum Bilboysan dalam single keduanya yang berjudul Way Home.

Rumah, oleh Bilboy, kali ini, dimaknai bukan hanya sebagai ruang, namun adalah orang terkasih yang jika bersamanya, hidup akan baik-baik saja.

Inspirasi bisa datang dari mana saja, bisa dari pengalaman pribadi, orang lain bahkan film, Bilboysan tak sengaja menemui makna rumah yang lebih dalam saat menonton film.

“Jadi pas saya nonton film Thor: Ragnarok, ada adegan Thor bicara ke Loki saat Asgard, kampung halaman Thor, hancur. 'Asgard is not a place, it’s a people' dari situ ide awalnya muncul," ucap Bilboysan.

Berbeda dengan single pertamanya, Whiskey On The Rocks, yang up beat, kali ini, Bilboysan menyuguhkan hal yang berbeda.

Diproduseri DJ Slide dari All Good Music Indonesia, dibalut dengan musik yang Easy Listening, dengan sentuhan Pop R& B, Way Home bisa menjadi soundtrack untuk kamu yang mendengarkan jika sedang rindu dengan seseorang yang menunggu kehadiranmu.

Way Home sudah bisa dinikmati mulai Jumat (13/8), di berbagai platform music, serta Music Videonya juga akan tayang di kanal Youtube Bilboysan.

Bilboysan juga sedang menyiapkan album pertamanya. “Setelah Way Home, saya dan All Good Music Indonesia sedang menyiapkan album, semoga semuanya lancar” tegas Bilboysan. (RO/OL-1)