Serial Scenes From A Marriage Mulai Tayang di HBO, 13 September

SERIAL pendek lima episode karya Hagai Levi, Scenes From A Marriage akan mulai tayang berbarengan waktunya dengan di Amerika Serikat (AS), 13 September mendatang pukul 08.00 WIB eksklusif di HBO GO dan HBO, dengan penayangan ulang di hari yang sama jam 21.00 WIB di HBO. Episode selanjutkan akan tayang setiap Senin pada jam yang sama.

Adaptasi modern dari serial klasik Swedia karya Ingmar Bergman itu, dibintangi Oscar Isaac dan Jessica Chastain.

Sebuah penjabaran ulang yang memukau dari dilema-dilema yang terjadi secara nyata, serial pendek lima episode ini mengali rasa cinta, benci, hasrat, monogami, pernikahan, dan perceraian melalui kaca mata pasangan Amerika yang modern.

Mira (Jessica Chastain) adalah sosok eksekutif yang percaya diri, ambisius, merasa frustasi dengan pernikahannya, dan Jonathan (Oscar Isaac) profesor filsafat yang cerdas dan senang membantu, namun putus asa dengan keutuhan relasi mereka.

Sepanjang tayangan, Scenes From A Marriage menggali keragaman dari Jonathan dan Mira sebagai individu yang pada akhirnya paham bahwa pernikahan mereka tidak terkoyak oleh sebuah peristiwa ataupun keburukan, melahirkan sebuah serial yang sangat jujur, membuat penontonnya mengamati obrolan pribadi antara dua orang yang terbelah antara rasa cinta dan benci. (RO/OL-1)