Simon Gallup Tinggalkan The Cure

BASSIST The Cure Simon Gallup mengungkapkan “dengan berat hati” dia tidak lagi menjagi anggota band itu.

“Dengan sedikit berat hati,” kata Gallup lewat Facebook, Minggu (15/8), mengumumkan dia tidak lagi menjadi anggota The Cure, setelah dua kali bergabung band ikonik yang berlangsung selama 40 tahun.

Pengumuman di halaman Facebook sang bassis berbunyi, “Dengan sedikit berat hati saya tidak lagi menjadi anggota Cure! Semoga sukses untuk mereka semua.”

Unggahan itu dilansir Gallup menanggapi seseorang yang menanyakan apakah dia baik-baik saja, Gallup menjawab bahwa dia, “Sudah muak dengan pengkhianatan.”

Baik The Cure maupun pemimpin band, Robert Smith, belum mengonfirmasi kepergian Gallup.

Bassist itu bergabung dengan The Cure pada 1979 setelah bermain di proyek sampingan Cult Hero milik Robert Smith.

Dia bermain di album The Cure, Seventeen Seconds, Faith, dan Pornography sebelum meninggalkan band selama tur rekaman terakhir, setelah dilaporkan bertengkar dengan Smith.

Smith mengundang Gallup kembali pada 1984 dan sang bassis telah bermain di setiap album The Cure sejak The Head on the Door.

Dia dikenal karena gitar bassnya yang rendah dan garis bass khas yang mendefinisikan banyak lagu band yang paling terkenal, termasuk A Forest, Primary, Fascination Street, dan Lullaby, di antara banyak lainnya.

Gallup bersama dengan Smith menjadi anggota terlama dari The Cure. (OL-1)