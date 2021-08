Mantan Drummer Guns N' Roses Segera Rilis Buku Otobiografi

MANTAN drummer Guns N' Roses Matt Sorum akan segera merilis sebuah buku otobiografi.

Buku otobiografi, yang telah lama dinanti-natikan itu diberi judul Double Talkin’ Jive: True Rock ‘N’ Roll Stories from The Drummer of Guns N’ Roses, The Cult, and Velvet Revolver. Buku itu dijadwalkan terbit pada 7 September mendatang.

Alasan dari buku tersebut menjadi buku yang sangat ditunggu-tunggu para penggemar adalah karena buku tersebut pernah tertunda beberapa kali karena pandemi covid-19 sebelum akhirnya dikonfirmasi akan dirilis pada 7 September.

Baca juga: Iwan Fals Merilis Lagu merah Putih untuk Peringatan Kemerdekaan Indonesia

Saat Sorum muncul dalam podcast Stop! Drop & Talk, dia menjelaskan dari mana asal nama dari buku tersebut.

Ternyata nama dari buku tersebut berasal dari salah satu lagu dari band lamanya Guns N’ Roses. Dia berkata bahwa "Saya menamakannya dari lagu Guns N' Roses, Double Talkin' Jive. [Mantan gitaris Guns N' Roses] Izzy Stradlin menulis lagu itu. Kami memainkannya bersama — di album [Use Your Illusion I],”

Dalam buku tersebut, Sorum menjelaskan bahwa dia merupakan sosok yang sangat terbuka tentang perasaannya akan tetapi terkadang hal tersebut juga merugikan dirinya. Sorum juga merupakan sosok orang yang sangat suka membagikan cerita. (OL-1)