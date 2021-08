Raisa Rilis Video Musik yang Dibuat Oleh Penggemarnya Secara Kolektif

Penyanyi solo wanita Raisa merilis video musik kolektif untuk lagunya "Love & Let Go", yang dibuat oleh warganet dan penggemarnya, YourRaisa.

“Terima kasih banyak buat kiriman videonya. Hasilnya bagus-bagus banget. Aku jadi terharu. Semoga adanya lagu dan music video ini bisa menjadi pengingat apa pun yang terjadi, lagu ini akan selalu menemani. Aku akan selalu mengingat kalian,” kata Raisa dalam keterangannya, Senin (16/8).

Perilisan lagu "Love & Let Go" yang berbarengan dengan hadirnya EP "It’s Personal" oleh Raisa, bulan Juni silam, ternyata mendapatkan tempat spesial di hati masyarakat.

"Terlihat dari angka terputar dan terunduh cukup signifikan. Tidak heran masyarakat atau YourRaisa ramai menyanyikan ulang lagu tersebut di mana-mana, misal Youtube, Instagram, atau Tiktok," katanya.

Melihat hal seru tersebut, Raisa pun mengajak YourRaisa dan masyarakat untuk mengirimkan arti dan makna lagu "Love & Let Go" versi mereka dalam bentuk video singkat, di pertengahan bulan Juli.

Video kiriman tersebut kemudian dipilih dan dijahit oleh Raisa untuk menjadi official music video dari "Love & Let Go".

Video musik resmi (official music video) kolektif dari "Love & Let Go" dengan format video vertikal tayang perdana di kanal YouTube Raisa pada hari Senin (16/8) pukul 13.00 WIB. (Ant/OL-12)