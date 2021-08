James Gunn Bantu Satukan DC Universe

JAMES Gunn baru-baru ini merilis film The Suicide Squad, yang akan dikaitkan dengan seri HBO Peacemaker pada Januari 2022.

Meskipun tidak disebutkan secara spesifik, dia mengatakan itu akan memiliki hubungan dengan properti DC lainnya.

Dia menggunakan itu sebagai contoh bagaimana DC Universe yang luas masih digunakan dan tidak semuanya dibuang untuk membuat film mandiri, seperti The Batman tahun depan, yang akan berlangsung di Earth-Two.

Pembuat film itu mengungkapkan Warner Bros sedang mencoba membuat segalanya lebih cocok daripada apa yang dilakukannya sejak awal dengan film-film seperti Man of Steel, Batman vs Superman: Dawn of Justice, dan dua film laris Wonder Woman.

“Saya mendapat lebih banyak setelah film itu dibuat, terus terang, karena mereka benar-benar hanya berusaha membuat semuanya lebih cocok bersama. Dan saya tahu banyak karena bekerja di Peacemaker dan melakukan itu, yang pasti terhubung ke The Suicide Squad dan akhirnya terhubung ke properti DC lainnya,” ujarnya.

Di mata James Gunn, itu adalah hal yang positif atas keseimbangan sedang dibuat.

Fans akan mengikuti kisah Harley Quinn (diperankan oleh Margot Robbie) saat ia tumbuh dari Birds of Prey ke The Suicide Squad, atau Anda dapat menonton The Batman tahun depan yang memisahkan diri dari Ben Affleck (Argo) di Batman v Superman dan kedua potongan Justice League.

Minggu lalu, The Hollywood Reporter mengonfirmasi bahwa James Gunn akan berbuat lebih banyak dengan DC di masa depan. Kemampuan membangun dunianya akan berlanjut saat dia berbicara dengan studio tentang proyek baru.

Gunn telah vokal tentang ide-idenya, dan tidak mengherankan jika kita melihat dia mencoba karakter lain dalam film komik terbarunya atau menghidupkan karakter lain di layar lebar.

DC Extended Universe sepertinya akan terus tumbuh dan akan terasa seperti gaya sutradara Guardians of the Galaxy yang setara dengan hati, humor, dan pembantaian.

Pemecatan dan perekrutan kembali James Gunn di Marvel membuka pintu bagi DC.

The Suicide Squad adalah langkah pertamanya ke sisi lain dari dunia mainstream film buku komik. Pengambilannya bukanlah sekuel film David Ayer (End of Watch) 2016, tetapi sesuatu yang menyeimbangkan menjadi entri mandiri sambil menghubungkan skala alam semesta yang lebih besar. (OL-1)