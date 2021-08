Moonbyul Sebut Jadi Penyiar Radio Pengaruhi Hidupnya

PERSONEL girl group K-Pop Mamamoo Moonbyul merupakan MC yang luar biasa dalam pekerjaannya. Akhir-akhir ini, ia baru saja mengungkapkan bagaimana hal itu mempengaruhi kehidupan sehari-harinya.

Moonbyul adalah tamu terbaru di acara baru Hyojung dan Binnie Oh My Girl Hyojung And Binnie's Sweet Home.

Sebagai bagian dari pertunjukan, Moonbyul harus mengubah formulir pindah yang diisi dengan informasi tentang dirinya sendiri, dan berbicara tentang segala hal mulai dari tipe MBTI hingga tipe orang favoritnya.

Pada formulir ini, Binnie melihat sesuatu yang menarik, dan berkomentar, “Yang menurut saya menarik adalah Anda menulis 'Bakat saya menjadi pembawa acara.”

Moonbyul mengungkapkan karena dia saat ini menjadi penyiar di radionya sendiri, Studio Moon Night, dia cenderung membawa semua kebiasaannya sebagai MC ke interaksi kehidupan nyatanya.

“Saya banyak hosting baru-baru ini. Jadi saya tiba-tiba mengadakan percakapan sepele dengan anggota saya juga. [Dan mereka berkata] ‘Mengapa Anda menjamu kami?’” katanya.

Sebagai pembawa acara baru di acara baru, Binnie meminta Moonbyul mengomentari penampilan mereka sebagai MC, dengan Hyojung memberikan pengingat cepat untuk diingat bahwa ini hanya episode kedua mereka.

Moonbyul pertama-tama dengan kejam menunjukkan bagaimana ini hanya episode kedua mereka, kemudian melanjutkan untuk memuji mereka tentang seberapa baik yang mereka lakukan meskipun tidak berpengalaman. (OL-1)